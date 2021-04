Změny v Kometě: Zámorský odchází, o Svozilovi rozhodne draft

Brankáři stejní, jinak překopaný kádr. Kometa za pochodu rekonstruuje mužstvo, aby nebylo závislé na jedné pětce. Z ní mimochodem vypadnou oba obránci, klub nenabídl nový kontrakt Petru Zámorskému a Filipa Krále si stáhlo Toronto. Na pozici „přesilovkového“ beka by se měl po hostování v Karlových Varech etablovat Libor Zábranský junior, majitelův syn.

Objev extraligové sezony Filip Král už je zpátky za mořem, Maple Leafs si ho stáhli pro potřeby své farmy Toronto Marlies v AHL. Jeho návrat do Česka je utopií, kreativní mladík cílí na NHL. „Po tom, co tady předvedl, pochybuju, že by si ho nechtěli nechat tam. Pokud soutěže normálně pojedou, asi budou chtít, aby rostl třeba mezi chlapama v AHL,“ odhadoval Libor Zábranský, majitel Komety. „U nás hrál fantasticky,“ doplnil.

Z Karlových Varů by se papírově měli vrátit kromě Libora Zábranského juniora další dva mladí obránci Daniel Kowalczyk a Dalimil Mikyska. Není však jisté, že oba v týmu zůstanou. Své si k tomu řekne nový trenér Jiří Kalous. „O jeho představách a možnostech se budeme bavit příští týden,“ informoval včera Zábranský. Zpět je rovněž Luboš Horký, jenž dohrával sezonu v Pardubicích.

Hrozí odchod nadaného teenagera Stanislava Svozila, jehož čeká draft. Je pravděpodobné, že na něm bude vysoko, dost možná půjde na řadu hned v prvním kole. Ještě před výběrem klubů NHL se má ukázat, stejně jako útočník Jakub Brabenec, v Americe na MS hráčů do 18 let. „Chtěl bych se tam letět podívat,“ přál si brněnský boss.

Svozilovu budoucnost rozsekne až červencový draft. „Svozkovo přání je hrát NHL. Tak by to měl mít každý správný talentovaný hokejista. Pokud podepíše smlouvu, stejně o něm rozhodně klub NHL. Tam už jsme pak krátcí,“ poznamenal Zábranský. „V podstatě na každý zápas se na něj byli dívat skauti. Zájem o něj byl obrovský. Nevím, jak to dopadne, ale první kolo bych mu strašně přál,“ dodal.

Na pozici prvního a druhého zadáka potřebuje Kometa posílit. „Hledáme,“ potvrdil Kalous. „Určitě potřebujeme zkušenější beky a větší hloubku mužstva. Chceme mít širší kádr,“ přiznal Zábranský.

Jedno místo zaujme Marek Ďaloga, posila z Pardubic. Jak už deník Sport uvedl dříve, dalšími nováčky budou útočníci Alexandre Mallet (Vítkovice), Radovan Pavlík (Hradec Králové/Liberec) a Marcel Haščák (Poprad). Nejspíš dorazí i Radoslav Tybor (Pardubice). Do Zlína jdou obránci Ondřej Němec a Peter Trška, už dříve rozvázal kontrakt Ralfs Freibergs (Třinec).

Ještě na rok má v klubu smlouvu Peter Mueller, nejproduktivnější hráč základní části. „Nemám zprávy, že by měl odejít. Počítám s ním,“ uvedl Kalous, jenž má k ruce nového sportovního manažera A-mužstva. Tím se stal Pavel Zubíček, dosavadní sekretář.

Stávající asistent trenéra Jan Zachrla se přesunul do kanceláře, dostal funkcí sportovního ředitele. „Bude mít na starosti mládež, přesuny hráčů, komunikaci s našimi partnerskými kluby,“ nastínil Zábranský. „Já se chci hodně věnovat nové aréně. Některé věci jsem musel přesunout na jiné lidi. Takhle už to dál nešlo,“ vysvětlil.

Změny v Kometě (podle deníku Sport) Příchody Návraty z hostování Odchody Marek Ďaloga (Pardubice) Libor Zábranský ml. (K. Vary) Filip Král (Toronto) Alexandre Mallet (Vítkovice) Daniel Kowalczyk (K. Vary Petr Zámorský ? Radovan Pavlík (Hradec/Liberec) Dalimil Mikyska (K. Vary) Ondřej Němec (Zlín) * Marcel Haščák (Poprad Luboš Horký (Pardubice) Peter Trška (Zlín) Ralfs Freibergs (Třinec)

*momentálně dohrává sezonu ve Spartě

S OTAZNÍKEM

příchod

Radoslav Tybor, Pardubice

odchod

Stanislav Svozil, zámoří