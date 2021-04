Růžička má další ligový rekord! Čeká nás šichta, ví střelec Ocelářů

Vítěznou dělovkou z přesilovky poslal třinecké Oceláře do finále Generali ČP extraligy. Pro kanonýra Martina Růžičku (35) to byl celkově sedmnáctý vítězný gól v play off, osamostatnil se tím na špici extraligových tabulek. Další ligový rekord do sbírky. Mistra světa z roku 2010 čeká už šesté extraligové finále. Třikrát se radoval z titulu (2006 se Spartou, 2011 a 2019 s Oceláři), dvakrát bral v třineckém dresu stříbro (2015 a 2018). Finálová série proti Liberci začíná v neděli v Třinci (18).

Jak hodnotíte sedmé utkání proti Mladé Boleslavi (3:0)?

„Byl to boj, šlo o hodně. Myslím, že si to oba týmy dobře uvědomovaly. Asi rozhodl gól v přesilovce, pak se nám to povedlo ubojovat. Byť kotouč létal kolem branky, dvakrát zazvonil na tyčku, tak kluci v čele s Kácou byli skvělí. Ukázal se velký charakter týmu.“

Jaká to byla z vašeho pohledu série?

„Strašně vyrovnaná a těžká série. Mladá Boleslav hrála výborně, byl to velký boj. Oni hrají takový nepříjemný hokej. Z našeho týmu vytáhli absolutně všechno, jsem rád, že nakonec jdeme dál.“

Třinec - Mladá Boleslav: Parádní teč Růžičky před brankou, která Oceláře poslala do vedení, 1:0

Boleslavští po posledním zápase cítili křivdu z neuznané branky a neodpískaného trestného střílení. Jak na tyto situace nahlížíte?

„To vůbec nevím, nechci se k tomu ani vyjadřovat. Po utkání je každý generál, v zápase je ale spousta emocí a momentů, které mohou být na obě strany. U jejich neuznané branky, jak jsme se na střídačce bavili s Vencou (trenérem Varaďou), tam byl kontakt s brankářem. Nevím, jak to vypadalo v televizi, myslím ale, že to neuznali správně.“

A jak jste vnímal neodpískané trestné střílení, když vám v přesilovce proti třem ujel Maris Bičevskis?

„To jsem měl staženou pr*el, úplně jsem ale neviděl, co tam přesně bylo. Jen jsem viděl, že jede sám na branku. Kluci se ale skvěle vrátili. Vytrhli si nohy ze zadku, hrábli si a dobruslili to.“

VÍTĚZNÉ GÓLY V PLAY OFF (včetně federální ligy) 1. Martin Růžička 17 2. Martin Procházka 16 3. Jiří Dopita 15 3. Ondřej Kratěna 15 5. Jaroslav Hlinka 14 5. Viktor Ujčík 14

Chválil jste charakter týmu, co říkáte na práci brankáře Ondřeje Kacetla?

„Ondra je skvělý, drží nás celé play off. Jsem rád, že mu to takhle jde. Jen doufám, že to tak bude pokračovat i nadále. My mu samozřejmě budeme chtít pomáhat naším výkonem. Je to skvělý gólman.“

Ve finále vás čeká Liberec, jaký to bude soupeř?

„Liberec je ohromně těžký soupeř. Už hodně let hraje v Česku na špici, většinou je v play off ve finále. Čeká nás velice těžký soupeř, bude to opět šichta.“

Finále začíná už v neděli, jak těžké bude se nachystat na dalšího soupeře?

„Myslím, že to moc těžké nebude, přeci jen, jde o finále. To se nehraje pořád. Určitě dobře zregenerujeme a v neděli budeme připravení.“

GÓLY V PŘESILOVKÁCH V PLAY OFF (včetně federální ligy) 1. Martin Růžička 30 2. Viktor Ujčík 22 3. Petr Sýkora 21 4. Ondřej Kratěna 17 5. Jaroslav Balaštík 15 5. Jaroslav Bednář 15

Třinec - Mladá Boleslav: Růžička vystřelil Ocelářům vedení při dvojité přesilovce, 1:0

Třinec - Mladá Boleslav: Při hře ve čtyřech se dostal do šance Vrána. Růžička hosty podržel

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE