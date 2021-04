Zlato pro mámu... Vrána dotáhl Třinec k titulu, medaili pověsil na krk synovi

Třinecký kapitán Petr Vrána se pro play off vrací do sestavy Ocelářů • Michal Beránek (Sport)

Zlatou medaili pověsil synovi na krk. Podívali se na sebe. Nic moc si říkat nemuseli. Nejsilnější moment Generali ČP Tipsport play off extraligy, potažmo celé sezony. Petr Vrána (36) dovedl jako kapitán třinecké Oceláře ke třetímu titulu. Syna Lea vzal do náruče, v očích slzy. Těsně před play off přišli po tragické nehodě o mámu a manželku. Prací a hokejem léčí rány, které se nemohou zacelit nikdy. „Neskutečný bojovník a lídr,“ zní ze všech stran na Vránovu adresu.

I bez Petra Vrány by byli třinečtí Oceláři špičkovým týmem s ambicemi na mistrovský titul. S ním ale dostali nový rozměr. Pod jeho kapitánskými křídly jsou Oceláři tým s charakterem, duší a bojovným srdcem. „Vydrželi jsme pracovat všichni společně i v těžších chvílích a pokaždé se vrátili do pohody. Play off jsme zvládli parádně,“ usmíval se Vrána do kamer bezprostředně po zlatém finále.

Sportovní emoce sršely z Petra Vrány celé play off. Obrovská radost po každé brance, pochvalné úsměvy po vydařených akcích, hlasité hecování parťáků na střídačce i v kabině. Utahoval si z vyraženého zubu, o který přišel už ve čtvrtfinále s Kometou. Táhnul tým přes všechna úskalí vyřazovacích bojů. Lídr. Výstižnější slovo byste k jeho práci hledali těžko.

Třinec - Liberec: Petr Vrána mohl slavit přímo na ledě i se synem

Osobní emoce držel zamčené hluboko v sobě. Tři kola před koncem základní části Petr Vrána přišel po tragické nehodě o manželku Lindsey. Utonula, když se snažila zachránit štěně ze zamrzlé přehrady Slezská Harta. Sportovní výsledky, rivalita i plány na blížící se play off šly okamžitě stranou. Obrovský šok paralyzoval celý Třinec. Upřímnou soustrast vyjadřovaly všechny extraligové kluby. Bez rozdílu klubových barev.

Co bude dál s Vránou? Co bude s Třincem? Vrátí se? A pokud ano, tak v jaké formě? Jak by si Oceláři vedli bez svého kapitána a centra nejúdernější formace? Otázek hromady, odpovědi v mlze. Není divu, že v sázkových kancelářích se po tragédii prakticky ze dne na den výrazně změnil kurz na to, že Třinec vyhraje titul. Z 2,75 skočil na 3,30. Nikdo pořádně nevěděl, co otřesný zážitek s Oceláři udělá.

9 Tolik různých finále už si zahrál Petr Vrána. Kromě dvou titulů s Oceláři (2019 a 2021) má dvě stříbra ze zámořské juniorky s Halifaxem (2003 a 2005), dvě stříbra s Vítkovicemi (2010 a 2011) a další dvě z ruské KHL se Lvem Praha (2014) a s Kazaní (2015). Druhý byl se Spartou ve finále Ligy mistrů (2017). K tomu má bronz z mistrovství světa do 20 let (2005).

Šéfové klubu, ani trenér Václav Varaďa, na Vránu v těžké životní chvíli netlačili. Nabídli mu veškerý čas, podporu a pomoc, jakou jen bude potřebovat. On i jeho rodina. Slovenský matador Vladimír Dravecký, který byl před sezonou dalším z kandidátů na kapitánské céčko, byl za svým parťákem několikrát na návštěvě. Po pohřbu přišlo definitivní rozhodnutí.

„Chci hrát,“ hlásil se Vrána těsně před rozjezdem čtvrtfinále zpátky do služby. „Je play off, je tady pro kluky, vede je,“ potěšilo trenéra Varaďu. „Taky si myslím, že na jednu stranu přijde na jiné myšlenky. Samozřejmě to neustále a dennodenně prožívá. Neříkám, že nemůže dojít k nějakému zvratu a jednoho dne řekne, že to prostě vidí zase jinak. Prožil si těžké chvíle, nemá situaci jednoduchou. Ale my jako tým, i všichni ostatní, se mu budeme snažit pomoct. Je jeden ze základních kamenů, hrozně si vážíme, že je s námi, je bojovník.“

PĚT faktorů třineckého titulu: poctivá defenziva, Varaďův vliv, fantom Kacetl

Při Vránově návratu si Oceláři interně nastavili jasná pravidla. Žádné osobní otázky na rodinné neštěstí, žádné rozebírání psychického rozpoložení. Soustředíme se čistě na hokej a na profesionálně odvedenou práci na ledě. Klub během celého play off omluvil svého kapitána z pozápasových rozhovorů, výjimku udělal až po zvednutí mistrovského poháru nad hlavu. Přímo na ledě Vrána mluvil do kamer O2 TV a České televize. Čistě k hokeji, to byla podmínka.

„V týmu jsme pracovali všichni společně, pozice lídra v takovém týmu není tak těžká,“ usmíval se do kamer. „Je tady hodně zkušených hráčů, mladí zahráli skvělé play off, gólman famózně zachytal. Všichni to chtěli, z jedné strany to letos byla radost..“ Když měl v krátkosti zhodnotit kompletní sezonu, použil výraz všelijaká. „Covid, různá opatření, staly se další věci. Nebylo to jednoduché, i proto jsme rádi, že jsme po loňské pauze opět zvítězili. Celou sezonu jsme hráli bez diváků, takže jsme strašně rádi za to, že tady mohli být alespoň na finále. Zaslouží si to stejně, jako my.“

Že byl právě Petr Vrána pro Oceláře klíčovým mužem série, netřeba dlouho rozebírat. Komplexní hokejista, extrémně silný na obou stranách hřiště. Perfektně pracující do obrany, nebezpečný do útoku. V 16 zápasech nasbíral 11 bodů (2+9), tradičně nejlepší byl na vhazování.

Třinec - Liberec: Domácí kouč Varaďa dostal k pětačtyřicátinám mistrovský pohár

Schytal i hromady ran. Zatěžkávací zkouškou pro něho bylo hned první kolo s Kometou Brno. V souboji s Petrem Holíkem přišel o zub, dohrával se dvěma stehy v obličeji. Ukrutnou ránu dostal od nekompromisního Michala Gulašiho, několik dalších od hromotluka Rhetta Hollanda. Po všech se sebral, otřepal a vrátil do hry.

„Neskutečný bojovník!“ ocenil kapitánovu práci a přístup spoluhráč Patrik Hrehorčák. „Co Petr předvádí na ledě i mimo... Od něho se můžeme jenom učit, je to osobnost. Super kapitán i člověk.“

Trenér Václav Varaďa šel v hodnocení Vránova přínosu ještě dál. „On byl faktor, který nám pomohl k titulu,“ řekl kouč, který při prvním třineckém titulu v roce 2011 stál v ocelářském dresu ve finále právě proti Vránovi. Ten hrál tehdy za Vítkovice. „Petr se vrátil ve skvělé formě, dal týmu jistotu. Hrál skvěle. Pomohl našim hráčům a tahal je, dodával sebedůvěru. I když to neměl, a nebude mít v následujících měsících, jednoduché.“

V mistrovském týmu byste nenašli nikoho, kdo by říkal něco jiného. „Byli jsme strašně rádi, že se k nám Petr po tragédii vrátil," přitakal parťák z první formace Martin Růžička. „Ukázal obrovský charakter. Je to skvělý člověk, nebylo to pro něj jednoduché, ale zvládl to. Jsme rádi, že jsme to i pro něho doválčili. Neskutečně nám pomohl."