Varaďa je stejně dobrý jako kouči v NHL, tvrdí Eliáš. Co mu chybí?

Zná ho jako své vlastní brusle, s nimiž trhal klubové rekordy New Jersey Devils. Nakažlivou buldočí závilost Václava Varadi začal vnímat už jako dorostenec na ME osmnáctek před více než čtvrtstoletím. Patrik Eliáš se nediví raketovému vzestupu trenérského renomé svého kamaráda. Protože je plně zasloužené. „Nikdy na sobě nepřestane pracovat, má to v sobě dané,“ tvrdí. Proč by podle Eliáše mohl trénovat v NHL a co mu chybí? Jak na něj vzpomíná jako na hráče i na to, když mu dělal asistenta na lavičce U20? To všechno včetně trenérů, kteří Varaďu vedli jako hráče a inspirovali ho, se dočtete v zamčené části článku iSport Premium.