Kladno vsadí na Kanadu! Ze zámoří přichází i kouč. Azyl asi v Chomutově

Kladenští hokejisté se radují z branky do sítě Jihlavy • Pavel Mazáč / Sport

Kladenští hokejisté se radují z branky do sítě Jihlavy • Pavel Mazáč / Sport

Kladenští hokejisté se radují z branky do sítě Jihlavy • Pavel Mazáč / Sport

Moment z první třetiny sedmého utkání play off první hokejové ligy mezi Kladnem a Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr v klíčovém sedmém utkání Kladna o postup do extraligy s Jihlavou • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Kladna se radují z postupu do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Kladna se radují z postupu do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Plekanec s Jaromírem Jágrem vybojovali v dresu Kladna postup do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Jaromír Jágr po postupu Kladna do extraligy s přítelkyní Dominikou Branišovou • Pavel Mazáč / Sport

Oslavy kladenských fanoušků po návratu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Jaromír Jágr v rozhovoru s novináři po návratu Kladna do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Kladna se radují z postupu do Tipsport extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Legendární Jaromír Jágr pomohl Kladnu k návratu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Kladenští hokejisté, postupující tým do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Rostislav Marosz s rodinou se raduje z kladenského postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Nadšení kladenští fanoušci po postupu do extraligy • Pavel Mazáč / Sport

Vítězové první hokejové ligy a postupující do extraligy, hokejisté Kladna • Pavel Mazáč / Sport

Vytáhlý kanadský bek Kyle Wood má zřejmě namířeno do Kladna • profimedia.cz

Americký útočník Danny Kristo (vlevo) má pravděpodobně namířeno do Kladna • profimedia.cz

S představením nových posil si dali Rytíři načas. Na začátku přestupového období uvítali „jen“ útočníka Matěje Berana a zadáka Marka Baránka, pak dlouho nic. Fanoušci byli netrpěliví, a když už se klub chystal na oficiální odhalení rovnou šesti hráčů, podle dřívějších spekulací a indicií na Facebooku si nové týmové opory, z nichž všechny pochází ze zámoří, vypátrali sami. Nyní je vedení klubu (pouze) potvrdilo na tiskové konferenci v Horním Bezděkově.

Do Kladna přichází kanadský brankář Landon Bow (Texas/AHL), obránci Jake Dotchin (bez angažmá), Kyle Wood (Frankfurt/DEL2), Cody Donaghey (Aalborg/Dánsko) a útočníci Daniel Ciampini (Innsbruck/ICEHL) a Danny Kristo (Augsburg/DEL) jako jediný hráč z USA.

Leckoho by mohlo napadnout, že Rytíři získali nové posily až na poslední chvíli. Podle prohlášení klubu se však na příchodech všech členů zámořské legie pracovalo už od začátku května. „Čekali jsme na vhodný okamžik, který nyní nastal. Vše navíc směřuje k přípravným zápasům, do kterých chceme zámořské hráče zapojit,“ uvedl Jaromír Jágr v tiskové zprávě. Vedení Rytířů vstřícně poděkovalo všem sponzorům. Bez nich by si nemohlo dovolit takové posily.

Početnou kanadsko-americkou výpravu, která v kladenské historii nemá obdoby, bude mít na starost vůbec první kanadský kouč. Trenérský štáb Rytířů v čele s Davidem Čermákem doplňuje Jeff Paul. Někdejší řízný zadák, jenž si zahrál i v NHL za Colorado, získal trenérské zkušenosti v OHL na lavičce London Knights. Poslední dvě sezony působil jako skaut Florida Panthers. Nyní míří do Kladna jako určitá spojka mezi zámořskými borci, trenéry a kabinou.

Bývalý zadák, který hrál především v AHL, ale například i v Nizozemsku či Itálii, se zkušenosti v Tipsport extralize nemůže dočkat. „Je pochopitelné, že se na tuto příležitost moc těším. Už bych se rád vrhnul do práce s hráči, trenéry, trenérským štábem,“ vzkázal Rytířům historicky první zahraniční trenér na kladenské střídačce.

„Zřejmě jediný důvod Paulova příchodu je Tomáš Plekanec. S Plekym jsme se bavili o tom, že by bylo potřeba přivést do našeho trenérského štábu Kanaďana. Dokážou z hráčů vyždímat maximum. Věřím, že bude Jeff Paul pevnou součástí našeho týmu a posune nás tam, kde jsme dlouho nebyli. Doufám, že nám pomůže i s mládeží. Bude obrovskou zkušeností, když jim Jeff ukáže věci, které praktikoval v Kanadě. Trénoval London Knights, jeden z nejlepších týmů v OHL,“ prozradil Jágr ke zlanaření zahraničního trenéra.

Velkou, ale ne zrovna příjemnou zprávou pro Kladno, je komplikovaná rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu, jež se ještě protáhne. Rytíři tak budou muset dost možná do konce sezony hrát domácí zápasy v azylu.

Nejpravděpodobnější, zatím definitivně nepotvrzenou variantou je aréna v Chomutově. „Je to pro nás komplikace, kterou však nemůžeme ovlivnit a musíme na ní reagovat. Je nutné brát v potaz spoustu aspektů, které musíme při výběru alternativního stadionu zohlednit,“ prozradil Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Středočechů.

Vedení Rytířů už může potvrdit, že první dva přípravné zápasy odehrají v Příbrami (5. srpna proti Jihlavě) a v Berouně (17. srpna s Karlovými Vary). Kladno tak chce vyhovět fanouškům, kteří pravidelně dojíždí podpořit tým na tribuny ČEZ stadionu. Místo konání dalších přátelských utkání bude ještě upřesněno. Generálku před novým ročníkem s Litvínovem (6. září) by Středočeši rádi odehráli v Chomutově.

Novinkou jsou rovněž dresy, v nichž Jágr a spol. vstoupí do nové extraligové sezony. Trikotům dominuje tmavě modrá a bílá barva, na nichž si Rytíři zakládají v rámci moderní klubové identity. Konečná podoba dresů vznikla uvnitř klubu.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE