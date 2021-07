Mazanec: Třinec je nejlepší organizace u nás. Farma NHL? Test charakteru

Jedničkou třineckých Ocelářů v nové sezoně extraligy by měl být zkušený Marek Mazanec. Rodák z Písku, který dnes slaví třicáté narozeniny, si připsal 31 startů v NHL za Nashville (2013-17). Za New York Rangers a Vancouver si elitní soutěž nezahrál, se Slovanem Bratislava se v sezoně 2017/18 mihnul v KHL (29 zápasů). V extralize chytal za Plzeň (titul 2013) a hradecký Mountfield. Co říká o novém angažmá a parťákovi Ondřeji Kacetlovi?

„Jsem rád, že mi Třinec povolil individuální přípravu. Začal jsem už na přelomu dubna a května, mám v Plzni kondičního trenéra, makám ve skupince ještě s pár hráči (Kracík, Lev). Chodím do posilovny, dělám kardio. Klasické věci, které musí být. Pro mě je to takhle lepší, navíc můžu být doma. Kondičák ke každému přistupuje individuálně, zohledňuje, že jsem gólmanem, a zařazuje mi i jiná cvičení na rozvoj partií, které jsou pro brankáře důležitá.“

O Kacetlovi

„S Kubou Štěpánkem jsme se potkali ve Slovanu, Ondru nijak zvlášť ještě neznám, v minulosti jsme maximálně prohodili pár slov. Působil na mě vždy dobrým dojmem, a to se mi potvrzuje. Potkali jsme se na třineckém zimáku na testech, provedl mě kabinou. Veselý kluk, bezkonfliktní, týmový. Věřím, že budeme dobře vycházet, Je jasné, že každý chce chytat, ale na druhou stranu je dobře, když je v týmu zdravá soupeřivost. Oba nás to požene k lepším výkonům a je už na trenérech, koho do branky postaví. Ondra byl v play off výborný. Práce tolik neměl, ale ve chvíli, kdy měl tým podržet, tak ho podržel. To se od gólmanů v play off očekává.“