Pech o konci ve Spartě: Pachuť přetrvává. Do Motoru ho zlákal Gulaš

Kolikrát Spartu tahal z bryndy svou kreativitou a zavilostí, zároveň ji nikdy nepovytáhl na nejvyšší stupeň. To bude Lukáše Pecha dlouho mrzet. Kdysi se v Karlových Varech neloučil v nejlepším, ani se Spartou neběželo vše jak po másle. Uznávaného útočníka doteď štve, že v pražském klubu nedokázal víc. „Možná by chtělo jít do play off s tím víc si ho užít. Jít do něj s větší radostí,“ myslí si. Třeba se dočká na jihu Čech, kde uzavřel tříletý kontrakt. O něčem podobném na Spartě neuvažovali.

Jaký byl hlavní důvod změny dresu po osmileté štaci v Praze?

„Jedním z těch zásadních byla osoba Milana Gulaše, který se do Motoru vrátil z Plzně. Lákal mě na nově budovaný tým a přál si, abych byl jeho součástí. Beru to jako osobní výzvu. Přilétly nabídky i z jiných klubů, ale Budějovice mi přišly jako nejlepší možné řešení. Na Spartě jsem chtěl původně zůstat, snížil bych si i peníze, s tím jsem neměl problém.“

Tak v čem byl?

„Chtěl jsem dvouletý kontrakt, oni mi nabízeli jednoroční s tím, že se pak uvidí. To mi ale bude skoro 39 let, to už taky těžko může přijít nějaká nabídka. Měl jsem jedinou podmínku, smlouvu na dva roky. Trochu byli překvapeni, když jsem jim řekl, že do toho nepůjdu. Ještě v únoru jsme se sešli, chtěli, abych rozhodnutí zvážil, nakonec by mi dvouletý kontrakt dali. Nejspíš proto, že neměli některé kluky podepsané. Netvrdím, že o mě neměli zájem, měli. Bavil jsem se s Petrem Tonem i Jardou Hlinkou, ale já se zkrátka rozhodl jinak. Možná je škoda, že jsme se nedomluvili, ale já už se teď dívám dopředu. Zpětně nemá cenu se v tom hrabat. Spartě děkuju za dlouholetou spolupráci, osm let v jednom klubu je pěkný počin. Vzpomínat budu v dobrém.“

Který nejvýraznější moment vyberete?

„Pořád mě mrzí, že jsme nevyhráli titul. Měli jsme asi tři velmi dobré šance, ale ani jednu jsme nevyužili. Nevím, asi nějakou konstelací se to nepodařilo.“

Sparta čeká na titul od roku 2007. Na druhou stranu jste osm let patřil ke stěžejním hráčům týmu, fanoušci si vás rychle oblíbili. Jen ten očekávaný výsledek nepřišel. Berete to tedy spíš jako hořkosladké angažmá?

„Cením si toho, že jsem ve Spartě vydržel tak dlouho, protože konkurence je v ní obrovská, tlak to samé. Ale titul mi schází.