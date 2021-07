Kindl rok nehrál, ale beka jeho ražení Plzeň potřebuje. Jinam nechtěl

Jako když se otec vrátí k rodině. Jakub Kindl trénuje v Plzni. „Jinam se mi jít nechtělo. Vracím se do místa, kde mě hokej bavil nejvíc, kde jsem si to nejvíc užíval,“ netajil se 34letý bek. Celou minulou sezonu nehrál, zájem je však oboustranný. „Jsem rád, že je tady. Věřím, že výkonnost bude taková, že si o smlouvu řekne,“ pravil trenér Václav Baďouček.

Západočeši hledají náhradu za Jakuba Poura. S mužstvem trénuje taky, ale zamíří do Chicaga. Z toho důvodu jsou v Plzni na zkoušku Lukáš Žejdl (naposledy Litvínov) a Filip Kuťák (Slavia). Jakub Kindl smlouvu taky ještě nemá. Ovšem tohle spojení se rýmuje. Náčelníka jeho ražení, zkušeností a profesionality indiáni do obrany i do kabiny potřebují.

Do mužstva zapadl hned, na ostatních je vidět, jak Kindla berou, sám neskrývá nadšení, že se vrátil. Účastník mistrovství světa 2014 s bezmála čtyřmi stovkami zápasů za Detroit v NHL se na západní frontě vylodil už potřetí. Naposledy brázdil plzeňský led v sezoně 2018/19.

„Říká se, že potřetí to bývá nejlepší… Moc se těším, hokej mi strašně chyběl. Ten rok byl pro všechny náročný. Musel jsem kvůli covidu vynechat sezonu, s manželkou jsme se v prosinci shodli, že to bude lepší. Žijeme v Americe, byla v sedmém měsíci těhotenství. Abych mazal do Německa, nechal ji samotnou a bůhvíkde se potom třeba zasekl… Jsou životní priority, přes které nejede vlak,“ líčil svoje trampoty Kindl.

Naposledy hrál v předminulém ročníku DEL za Kolín nad Rýnem. Zatímco v Česku se během podzimní vlny pandemie nejvyšší soutěž přerušila, v Německu odkládali její začátek, zahájila se až v polovině prosince. „Oddalovali to, což mně tedy vyhovovalo, protože manželka byla těhotná. Ale nakonec jsme se museli rozhodnout. Celou dobu jsem jí byl oporou, teď bude ona mně, protože se mnou zůstane v Plzni. Přiletí s čtyřměsíčním synem, který se mezitím narodil, a babičkou.“

Všechny indicie tedy směřují k tomu, že s klubem je Kindl domluvený. Smlouva se může rýsovat klidně už od začátku srpna. „Nějakou představu máme. Až to bude oficiální, vedení to oznámí. Doufejme, že to tak dopadne. Počítám s tím, že zůstanu,“ připustil.

Se Západočechy se domluvil na konci června. Potom už prý nic jiného neřešil. „Jakákoli další jednání jsem uťal a soustředil se jen na to, abych byl tady. Stopněte všechno ostatní, soustřeďme se na to, abych mohl jít do Plzně. Jinam se mi nechtělo jít. Jestli to bylo Německo, Rakousko, Švýcarsko, hokej mě nejvíc bavil tady a chtělo se mi vyloženě sem,“ prohlásil.

Ačkoli nehrál a dlouho neměl tušení, jak se to všechno vyvine, pořád nosil v hlavě, že se k hokeji vrátí. Trénoval v Detroitu. „Za ty roky, co jsem tam hrál, jsem si vybudoval docela slušné vztahy s klukama i s vedením. Celou dobu, co se nehrála NHL, jsem mohl trénovat tam s dalšími hráči, co neměli práci nebo čekali, co se bude dít. Michigan je velice hokejový stát, ledy tam jsou na každém rohu. Chtěl jsem se připravit, udržoval se v kondici, na ledě jsem byl pořád. Čtyřikrát, pětkrát týdně, do toho posilovna. Bylo to psychicky náročné, protože jste neviděli světýlko na konci tunelu. Jsem jedině rád, že žijeme v přítomnosti. Nemá cenu koukat se zpátky,“ pokračoval Kindl.

Plzeň - Mladá Boleslav: Jakub Kindl svižnou střelou od modré překonal hostujícho gólmana, 3:1

První společný trénink na ledě připomínal seznamovací sraz. Spoustu známých tváří, zároveň noví trenéři Václav Baďouček a Miloš Říha, šest nových posil, včetně dvou Švédů, hráči na zkoušce. Do toho jezdili po ledě ještě krajánci Pour a Jakub Jeřábek.

„Je tu hodně nových hráčů, ale taky stálice. Ať Kantys (Matyáš Kantner), Kaňour (Lukáš Kaňák), Kody (Petr Kodýtek). Je vidět, jak neskutečnou práci klub odvádí ve výchově a zapojování mladých hráčů. Ti kluci stoupají po žebříčku pořád nahoru, pomalu se stávají lídry Plzně, patří ke stabilním oporám týmu,“ chválil Kindl. Po připomínce, jak se změnili a že jsou prý v kabině hlasitější, však zbystřil. Ale jen naoko: „Jo, to ani neříkejte. Já si je srovnám, jestli budou vystrkovat růžky! Myslím, že jsem tady od toho, abych je dal trošku do latě!“ usmíval se.

Pokud zůstane, což je hodně pravděpodobné, měl by se Kindl stát jedním z vůdců sám. Dokonce se proslýchá, že by se měl chopit kapitánského céčka. „Měl jsem ho naposledy snad na dvacítkách, což už je nějaký pátek. Ale vždycky jsem rád předával zkušenosti, mladým i starším. Zároveň mě bavilo burcovat. V Plzni už jsem nějakou roli taky zastával. Ale teď se potřebuju soustředit hlavně na sebe, ať se dobře připravím. Nějak to dopadne. Myslím, že s trenéry si sedneme, první den jsme se pozdravili, usmáli se na sebe, krátce pokecali. Teď se to bude každý den nabalovat.“

S Plzní byl vždycky zadobře. Fandil jí a udržoval kontakty s hráči, i když působil jinde. Obránce jeho ražení do týmu sháněli. Hokej za rok člověk nezapomene a optimismus Jakubu Kindlovi vydržel. „Herní praxe přijde až v zápasech, prostor v přípravě je před extraligou hodně dlouhý, což je jedině dobře. Horší by bylo, kdybych naskočil do rozjeté sezony, teď to teprve pozvolna začíná. Času zbývá ještě dost,“ uzavřel.

Nové tváře v Plzni, odkud přišli:

Ludwig Blomstrand (útočník), Södertälje (Švédsko)

Michal Bulíř (útočník), Liberec

Dominik Graňák (obránce), Mountfield HK

Jakub Kindl (obránce), Köln (Německo)

Filip Kuťák (útočník), Slavia (na zkoušku)

Jan Schleiss (útočník), Vítkovice

Miroslav Svoboda (brankář), Vítkovice

Gustaf Thorell (útočník), Karlskoga (Švédsko)

Lukáš Žejdl (útočník), Litvínov (na zkoušku)