Vlasák o „nové“ Plzni: Gulaše jsme nedrželi silou. Proč nevyšel Buchtele?

Západočeskou prérií se prohnal vítr, jaký indiáni dlouho nezažili. Začíná jim věk po Milanu Gulašovi, jehož návrat na rodný jih patřil v extraligovém zákulisí k horkým tématům už od zimy. Největší lídr předchozích čtyř sezon zamířil do Českých Budějovic. A kromě 35letého kapitána odešlo devět hráčů, dalším dvěma skončilo hostování, na střídačce budou jiní trenéři. „Věděli jsme, že obměna musí přijít. Ale chceme navázat na to, co se v Plzni nastolilo,“ tvrdí Tomáš Vlasák.

Odešla bezmála polovina kádru, objevilo se zatím šest nových. Taková obměna představuje hodně těžký zásah.

„Je to zásah do všeho, ale tak se situace vyvinula, nastat to muselo. Ještě by měli přijít jeden útočník a jeden obránce. Tím se to trošku dorovná. Odchody zahrnují i Alberta Michnáče a Martina Dočekala, kteří v Plzni byli dva měsíce. Věděli jsme, že kdyby Milan Gulaš ještě rok zůstal, stejně by se pak chtěl asi vrátit do Českých Budějovic. I když myslím, že to bylo jen o jednom hráči. Guli byl dominantní, mužstvo táhl. Musíme se s tím vyrovnat. Přesto věřím, že nově příchozí dobře zapadnou.“

Dotknou se změny i herního projevu?

„Rozhodně nechceme ustupovat od rychlého, útočného hokeje. Nebudeme couvat a jen bránit. Změnit se můžou například detaily v napadání, hře v obranném a útočném pásmu. Chceme však předvádět moderní, rychlý a atraktivní hokej a pohybovat se ve vrchních patrech tabulky.“

Když to přeženu, jakmile dřív nezabral Milan Gulaš, nešlapalo celé mužstvo. Jeho odchodem se zodpovědnost rozvrství na víc hráčů, což může být i výhoda. Souhlasíte?

„Je na čase, aby to táhlo víc lidí. Hráče na to připravujeme. Ale musí to vyjít z nich, to nejde nařídit. Věřím, že tam lídři jsou a že to ze sebe vydají. Tak k tomu budeme přistupovat už v přípravě.“

Odkdy jste se chystali, že tyhle změny nastanou?

„Od doby, co nám Guli řekl, že se chce vrátit do Budějovic. Ale samozřejmě jsme se s nimi museli dohodnout, protože v Plzni měl smlouvu. Takže dokud to nebylo dotažené, nechtěli jsme vyhlašovat, že odchází, protože to mohlo ještě padnout. Čekali jsme, jak se s Budějovicemi domluvíme a jakmile se dohoda dotáhla, zveřejnilo se to.“

Vyšlo přání odejít vyloženě od Gulaše?

„Přišel a řekl, že by se chtěl vrátit. Myslím, že to bylo kolem Vánoc. Děti byly během koronaviru v Budějovicích, protože nebyly školy nebo školky, zvykly si tam, našly si nové kamarády. Akceptovali jsme to, nemělo význam držet ho silou. Zvlášť hráče, který pro nás odvedl tolik práce. Stejně tak jsme věděli, že obměna musí přijít a mužstvo bude jiné. Máme z toho respekt, chceme však navázat na to, co se v Plzni nastolilo.“

Taky by to nešlo protahovat donekonečna, podobná situace mohla nastat klidně za rok…

„Přesně tak. Nebo se Guli mohl nedej bože zranit. Musíme se s tím vyrovnat.“

Kapitánské céčko už nosil taky Peter Čerešňák. Kdo se vůdčí role může zhostit kromě něj, když dost hráčů odešlo?

„Přijde ještě jeden obránce, jehož