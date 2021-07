Ve Flyers jsem nebyl šťastný. A Voráček? Všem ještě ukáže, věří Kaše

Jak si užíváte první dny v novém dresu?

„Je to parádní! Tréninky jsou teda velká makačka, od začátku jsme do toho šlápli. Fakt hodně ostré, nepamatuju si, když jsem zažil tvrdší dril. Jezdíme bazény na kondici. Je to ale jenom dobře, není na co čekat, zápasy se blíží. Je parádní, že od začátku děláme herní situace a neztrácíme čas. Má to náboj, tréninky odsýpají. I když je to záhul, nálada v týmu je parádní. Zatím fakt na jedničku.“

Můžete popsat zákulisí přestupu do Sparty, respektive konec ve Philadelphii?

„Už když jsem se tam vracel teď v poslední sezoně, uvažoval jsem, jestli se mi vůbec chce. Nakonec jsem se rozhodl, že tomu dám ještě šanci, abych sám sobě dokázal, že jsem pro to udělal maximum. To jsem opravdu udělal. Budu se do Ameriky snažit vrátit, dveře nezavírám, ale ta poslední doba ve Flyers už pro mě byla psychicky hodně náročná. Potřeboval jsem změnu, nový impulz. Začali jsme hledat nový klub, Sparta se ozvala jako první. Komunikace byla parádní, všechno odsýpalo. Klub má velké ambice, já o titul dlouho nehrál. Rozhodnutí nakonec nebylo tak těžké.“

Jak jste se smiřoval s dlouhým přehlížením Flyers? Vím, že Jakub Voráček několikrát říkal, že by si vás přál vedle sebe, avšak to klaplo jen na několik málo zápasů.

„Dostal jsem šanci minulý rok, odehrál jsem nahoře dobré zápasy. Tam jsem právě naskočil vedle Vorase. Řekl bych, že jsme si fakt sedli. Bohužel v tomhle je NHL těžká. Musíte mít štěstí, líbit se generálnímu manažerovi, trenérovi. Musí si sednout úplně všechno, abyste dostali tu velkou šanci. Mně to úplně nevyšlo, ale sen jsem si splnil. Určitě mám ale ambici se do NHL znovu vrátit.“

Klub na vás poslal kvalifikační nabídku, aby si na vás udržel práva pro případ, že byste se do ligy vrátil. Věděl jste, že to mají v plánu?

„Když jsem měl s generálním manažerem závěrečný meeting, říkal jsem mu, že potřebuju změnu, že tady nejsem šťastný. Proto jsem se rozhodl odejít. Věděl jsem, že tu kvalifikační nabídku dostanu. Takhle to kluby dělají, aby si udržely práva. Nevím, jestli je to pro mě ideální, ale nic s tím stejně neudělám. Nějaká jednání mi to pak může zkomplikovat, ale takhle je to tam prostě nastavené.“

Nabídku naopak oproti předpokladům nedostal bratr Ondřej od Bostonu. Probírali jste to spolu doma?

„Jasně, hodně jsme se o tom bavili. Nějaké nabídky ale má, což je paráda. Uvidíme, jak se bude cítit. Snad bude zdravý a vrátí se zpátky.“

Ve Philadelphii mimochodem kromě vás skončil také Voráček. Co říkáte na odchod dlouholeté opory?

„Mluvil jsem s ním ještě před expansion draftem Seattlu. Vím, jakou tam měl pozici. Oba jsme tušili, že v klubu skončíme, že jeho budou chtít někam vyměnit. Voras je furt top hráč NHL, ještě toho hodně ukáže. V Columbusu dostane prostor, bude velký lídr. Je to skvělý hráč a skvělý člověk.“

Oproti posledním létům s vámi Sparta počítá jako se středním útočníkem. Vyhovuje vám to na centru víc?

„Já jsem hrál centra odmala. Až po příchodu do Chomutova mě hodili na křídlo. Necítil jsem se tam. Vloni ve Varech jsem se vrátil zpátky doprostřed. To je moje pozice, kde mám být, kde se mi daří. Ještě musím tedy zapracovat na bulích, protože na ty chodí často zkušení hráči. Hlavní ale je, ať nám to šlape a já pomůžu Spartě.“

