Jandač zvažoval setrvání ve Spartě: Nechci být kámen. S Mozíkem jednal

Vlétli do přípravy. Konečně kompletní a s notně pozměněným týmem. Nové jsou takřka celé dvě lajny, obměnou prošel i trenérský štáb. Ve Spartě prásknul dveřmi Miloslav Hořava, novým asistentem je Tomáš Hamara. O tom, zda v klubu pokračovat přemýšlel i Josef Jandač. „Jsem na Spartě už nějaké roky, furt se tady valí nějaký kámen. Nechtěl jsem, ať se tady pořád řeší, jestli se to s Jandačem konečně povede nebo ne,“ přiznává kouč. Nakonec ale svou smlouvu prodloužil.

Jaké bylo léto?

„Žádnej slávek. Osobně jsem to neměl nejlepší, měl jsem tam nějaké zdravotní problémy. K tomu bylo docela studené jaro, takže nic moc. Jinak tréninkem jsme začali docela brzo, do 9. července jsme jeli, pak jsme klukům dali volno.“

Tréninky ale mají hodně ostré tempo.

„To jo, s tím jsem spokojený. Většina kluků je teď na ledě druhý týden, kompletní jsme teď od pondělka. Už do toho chceme nabíhat, zvyšovat tempo. Nemá cenu se nějak pomalu rozjíždět.“

Kádr se z velké části proměnil, jste spokojený s jeho aktuální podobou?

„Změn bylo dost, obměna kádru prostě přišla. Takhle to je. Je to vždycky otázka nějakého vývoje, koncepce a filozofie. Někteří kluci odešli, další velmi kvalitní přišli. Až v sezoně se ukáže, jak na to skutečně jsme.“

Je to z pohledu trenéra těžké? Máme prakticky dvě kompletně nové lajny.

„To je pravda, ale já už jsem na tohle zvyklý, nějak mě to nesundává. Je to součást naší práce. U nároďáku jsem měl na každém srazu trochu jiný tým, na klubové úrovni se to taky děje. V Rusku jsem měl v obou letech za úkol nějakou přestavbu, v létě řekli něco, v říjnu už to neplatilo. Druhý rok pak bylo zase všechno jinak, takže tohle mě fakt nerozhodí.“

Klíčové pro vás ale určitě je, že zůstal kompletní první útok s Řepíkem , Horákem a Sobotkou .

„Rozhodně, to je strašně důležité. Jsou to hráči, kteří nám odtáhli minulou sezonu, všichni mají víceleté smlouvy, jsou základní kostrou Sparty.“

Novinami proběhlo jméno obránce Vojtěcha Mozíka . Podle sportovního ředitel Petra Tona se s ním vůbec nejedlo, Mozík pak však řekl, že s klubem a konkrétně také s vámi komunikoval. Jak to tedy bylo?

„Je to úplně jednoduché. Došlo asi k nějakému nedorozumění. S Vojtou se znám, zavolal mi, že by se chtěl vrátit do Čech. Říkal jsem mu, ať si tedy sedneme a řekneme si co a jak. Přehodil jsem to na manažera Jardu Hlinku . Sedli se ke společnému stolu, finančně se to ale nepotkalo na podmínkách hráče. My jsme takové možnosti neměli. Vojta pak podepsal s Kometou. Když to tam pak ukončil, my už jsme měli rozjednané jiné hráče. V první fázi se tedy jednalo, ale Vojta měl požadavky takové, že jsme je nemohli splnit.“

Oproti minulému ročníku budete na střídačce bez Miloslava Hořavy. Měl jste už dřív tušení, že s tím po sezoně praští?

„My jsme to začali řešit už někdy před Vánocemi. Sparta s námi oběma chtěla prodloužit smlouvy, oba jsme řekli, ať počkáme až po play off, ať je to v klidu. Miloš mi o konci řekl už někdy v lednu, on to má v sobě takhle nastavené.“

Vy sám jste zvažoval své pokračování v klubu?

„Ano. Víte, jak to je… jsem na Spartě už nějaké roky, furt se tady valí nějaký kámen. Nechtěl jsem, ať se tady pořád řeší, jestli se to s Jandačem konečně povede nebo ne. Potřeboval jsem vědět, jestli se mnou do toho klub i hráči chtějí jít dál. Kluci měli zájem, což mě hrozně potěšilo, to bylo hlavní, co mě přesvědčilo. Nechtěl jsem být pro Spartu nějaký mediální kámen.“

sportovní ředitel Sparty Petr Ton k jednání s Vojtěchem Mozíkem

(z rozhovoru pro Sport 9. července 2021) „Jeho agent nám ho nabídl ještě dřív, než vůbec podepsal s Kometou. Už tehdy jsme řekli, že o něj zájem nemáme a platí to i teď.“

