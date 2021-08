Představovací video si Nestrašil užil. Šlo mi to, smál se. Co říká na Krejčího?

„Naše video bylo lepší, protože jsem v něm byl a hrál,“ směje se třicetiletý Nestrašil. „Kdežto David v něm vůbec nehrál. Takže naše video bylo lepší. Že se David vrací, klobouk dolů. Trošku jsem doufal, že by mohl být tady s námi, to by bylo super. Je to hráč světového kalibru, Olomouci hrozně pomůže. A myslím, že bude v lize naprosto dominantní.“

Nestrašil už v Třinci hrával. Na začátku sezony 2019/20 stačil ve dvou zápasech nasbírat 4 body (1+3). V úplně novém prostředí tedy není. Také proto neměl problém fanoušky přivítat krátkým skečem ve videu. „Jsem na tohle z Ameriky zvyklý. A myslím, že mi to před kamerou docela jde, ne?“ usmívá se. „Jenom jsme to natáčeli před hlavním nádražím v Praze, které je asi jedno z nejošklivějších míst. V tom parku se dějí šílený věci, takže jsme se chvílemi báli, jestli nám někdo neukradne kameru nebo něco. Jinak v pohodě.“

Požadované záběry prý zvládnul na první dobrou. „Já jo, ale kameraman měl trošku problémy. Některé věci jsme jeli natřikrát, ale já byl výborný pokaždé.“

Před kamerou by tedy časem mohla být jeho budoucnost? Jen se zasměje. „Nevím, kde je moje budoucnost, na to se mě ještě neptejte.“

Nestrašilovi se líbilo i video z Olomouce. Pecka podle něho ovšem hlavně je, že se Krejčí vůbec vrací. „Ten kluk by mohl hrát s přehledem další čtyři roky NHL! Pro mě je mezi top dvaceti centry na světové úrovni nebo v NHL, radost se na něho koukat. Rozhodnutí muselo být hrozně těžké i proto, že mu chybí nějakých čtyřicet zápasů do tisícovky. To je velký milník, který by si chtěl každý hráč splnit.“

Na druhou stranu chápe rodinné důvody. „Manželka je Američanka, děti asi moc nemluví česky, nemají vazbu s rodinou, takže chápu i druhou stránku věci. Klobouk dolů, že byl schopný upřednostnit rodinu před hokejem, což by dokázal asi málokdo. Pro extraligu jedině dobře.“

Přiznává, že chviličku snil o tom, že by si společně zahráli v Třinci. Krejčí tam dvě sezony v mládí odehrál (2001-03). „To by bylo super, ale po pravdě, zase tak žhavé téma to v kabině nebylo. Minulý týden jsme toho měli tak plné kecky, že nám byl David trošku jedno. Měli jsme svých starostí dost. A taky to bylo hodně rychlé, ani jsme to nestačili s klukama v kabině řešit.“