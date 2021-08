Kometa má „vítěznou“ halu. Zábranský promluvil i o problémech s fanoušky

Na extraligu do DRFG Areny? Už ne. Brněnská Kometa získala „Gold“ partnera, po němž pojmenovala i halu. Vítězství bude slavit ve Winning Group Areně, v níž tento pátek pokřtí dresy na nový ročník. „Dokud budu mít vliv, v názvu bude vždycky Kometa a k ní město. Je to značka,“ prohlásil boss Libor Zábranský, jenž je z rozšíření spolupráce s mecenášem nadšený.

Pro fanoušky se nic nemění. Než se postaví multifunkční aréna na Výstavišti, budou chodit do „Ronda“ ve čtvrti Staré Brno. Tedy dnes už do Winning Group Areny. Majitel Komety nepochybuje, že se v ní budou chovat slušně.

Ne jako na začátku srpna v Třebíči, kde jejich pyrotechnika způsobila nedohrání přípravného duelu kvůli špatné viditelnosti. „Nechci ty lidi, co to udělali, v žádném případě omlouvat. Třebíč je náš partnerský klub, ale pokud nezajistí dostatečně pořadatelskou službu, hrát tam nebudeme,“ vzkázal rezolutně Libor Zábranský.

V brněnské hale by se prý nic takového stát nemohlo. „Pořadatelská a bezpečnostní služba nás stojí hodně peněz. Ale radši tam budu mít o deset lidí víc. Na tomto nešetříme,“ uvedl majitel Komety, který měl po incidentu v Třebíči řeč s jedním zástupcem tvrdého jádra.

Odpovědi, proč k té ostudě došlo, se nedočkal. „Ani on si to nedovedl vysvětlit,“ tlumočil Zábranský. „Je zajímavé, že se tyto excesy opakovaně dějí v Třebíči. Přijde mi, že si někteří lidé vybírají určité druhy zápasů, kde se chtějí vybít. Dalším příkladem je to, co se teď stalo v Líšni. To taky nikdo nechápe,“ připomněl čerstvý fotbalový skandál ve druhé lize.

Jako významné pozitivum naopak spatřuje dohodu se společností Winning Group, která působí zejména na českém a německém trhu. Majitel Komety má z uzavření spolupráce s významným hráčem na poli strojírenství, stavebnictví a developmentu velkou radost. „Věříme, že společně dosáhneme dalších velkých úspěchů. Podpis takové smlouvy je v dnešní době něco unikátního,“ uvedl Zábranský.

Pro šéfy Winning Group je zesílená podpora hokeje logickým řešením a výzvou. Cítili prý, že v této složité době nemohou zůstat stranou a svůj budget ještě navýšili. S klubem jsou domluveni na dlouhodobé kooperaci.

6 Tolik let nesla brněnská hala název DRFG Arena. Od příští sezony bude hrát Kometa ve Winning Group Areně.

„Je to naše sociální a společenská odpovědnost vůči klubu z města, ve kterém žijeme a podnikáme. Navíc máme rádi hokej a zápasy Komety jsou pro nás relaxací po náročné práci,“ sdělil Sebastian Wagner, předseda představenstva a majoritní akcionář firmy.

Její vstup do názvu domova Komety ovšem neznamená odchod DRFG z portfolia sponzorů. Investiční skupina se stala generálním partnerem mládeže se zaměřením i na vzdělání mladých hráčů.

V pátek v podvečer, před přípravným duelem druholigového „béčka“ s Hodonínem, dojde v hale přímo na ledě ke slavnostnímu křtu nových dresů. Přítomen má být celý extraligový tým.

