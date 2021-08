Dynamo se naladilo ve Švýcarsku: Frodl pod tlakem, Říčka se rozstřílel

Pardubice odjely vyladit extraligovou formu do Švýcarska. Bilanci mají slušnou. Dvě výhry, jedna porážka po nájezdech s Ženevou, posledním finalistou švýcarské ligy. „Dobrá prověrka,“ pochvaloval si kouč Richard Král. Robert Říčka už začal proměňovat šance, Dominik Frodl ocenil, že konečně přišel zápas, kdy je brankář v ohni. Tým si taky užil i krátké volno, když vyrazil do Lausanne.

Už jen jedno setkání s partnerským Vrchlabím a je hotovo. Ostré testy mají Pardubice za sebou, ve Švýcarsku je prověřily Biel a Ženeva, dva zástupci elitní NL a Krefeld z nejvyšší německé DEL. Dynamo se z výjezdu vrátilo s dobrým dojmem, ukázalo sílu. Padlo jen s Ženevou po nájezdech, navíc mu nebyl uznán gól, který měl platit.

Trenér Richard Král přitom trochu hartusil. Nevadila mu tolik porážka 1:2, štvala ho jiná věc: „Nejzajímavější bylo určitě poslední utkání s Ženevou. Mrzelo mě ale, jak jsme do zápasu vstoupili, vůbec jsme na něj nebyli mentálně připravení, přitom to byl nejtěžší soupeř ze všech, kterého jsme ve Švýcarsku potkali. Ženeva měla na začátku hodně šancí a Frodlík nás podržel.“

Gólman Dominik Frodl byl za větší zápřah rád: „Konečně přišel zápas, kde jsem si mohl pořádně zachytat. Nějakou práci jsem tedy měl se Spartou v Poděbradech, jinak to byla většinou utkání, že na mě nešlo moc střel, a najednou tam byla šance. Dostal jsem plno smolných gólů, kde s tím nešlo moc dělat.“ Jedna z největších posil se před sezonou chtěla zklidnit: „Když to řeknu blbě, potřeboval jsem před sezonou zápas, kde taky ukážu, že umím chytat a taky se rozchytat. Teď to přišlo.“

Servette, poslední finalista švýcarské ligy, má slušně nadupaný kádr. Může si dovolit velká jména, už čtvrtou sezonu za něj odehraje Daniel Winnik, útočník s téměř 800 zápasy v NHL. Teď se do klubu čerstvě přesunul Valtteri Filppula, vítěz Stanley Cupu s Detroitem 2008. „Proti nám debutoval, jsem fanoušek Detroitu, doufám, že si pak najdu nějakou fotku, jak se pohybuje kolem mojí branky,“ usmíval se Frodl. „Bylo příjemný si zahrát proti takovým jménům. Šlo o poslední ostrou přípravu před sezonou, dvě výhry, jedna prohra v prodloužení. To špatné není a účel to určitě splnilo. Do sezony půjdeme pořádně nastartovaní,“ přidal brankář. Pardubice porazily Biel 4:2 a Krefeld rozstřílely 6:0.

S celkovým vyzněním výjezdu byl spokojený i Král. I když Pardubice prohrávaly se Ženevou 0:1, srovnal Filip Koffer, další gól pak vstřelil Robert Říčka. Jenže jeho trefa nebyla uznaná pro posunutou branku, od gólmana soupeře. „Od druhé třetiny jsem byl už s výkonem spokojený, tým ukázal sílu, za každou cenu chtěl vyhrát. Dali jsme gól, který měl podle nových pravidel asi platit, doma by ho nejspíš uznali. Ale stalo se. Pak jsme prohráli v nájezdech, byli tam šikovnější,“ prohlásil po porážce 1:2 pardubický kouč.

Ve Švýcarsku si hráči užili i jedno volné odpoledne. Na programu tak byl výlet do Lausanne vlakem, večeře, dobrá káva, procházka městem k Ženevskému jezeru. Kdo chtěl, večer pak vyrazil na atletickou Diamantovou ligu.

Ve Švýcarsku se konečně gólově ukázal i Robert Říčka. Jeho lajna s Davidem Ciencialou a Ondřejem Romanem drží pohromadě už delší dobu, má docela dost střel, ale zatím se tolik neprosazovala. Říčka hattrickem zničil Krefeld, plus počítejte (ne)gól Ženevě. „Šancí mám v přípravě docela dost, ale neproměňoval jsem je. Jsem útočník, tak mě samozřejmě těší, že jsem se už trefil. Ale celkově hrajeme dobře, nehoříme vzadu, každý zápas máme poměrně dost příležitostí, takže z toho mám dobrý pocit,“ uvedl útočník, který přišel do Pardubic ze Sparty.

Dynamo plánovalo, jak ve Švýcarsku nasadí už i Roberta Kousala, ale ještě mu to zdravotní stav nedovolil. Do startu extraligy by měl být ale určitě fit a stihnout by mohl i generálku na sezonu v pátek ve Vrchlabí proti pardubické farmě. Přes léto vyhrálo Dynamo sedm přípravných zápasů z devíti, kromě Ženevy ho porazily ještě Vítkovice.

Dynamo ve Švýcarsku

Pardubice-Biel 4:2

Branky a nahrávky: 39. Camara (TS), 42. Poulíček (Nakládal, Blümel), 58. Blümel (Paulovič), 60. Robertson – 10. Künzle (Rathgeb, Cunti), 31. Cunti (Kohler, Hofer).

PARDUBICE: Frodl – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, Vála, Kolář, Nedbal – Říčka, Roman, Cienciala – Hecl, Poulíček, Camara – Rohlík, Musil, Blümel – Paulovič, Anděl, Koffer.

Pardubice-Krefeld 6:0

Branky a nahrávky: 9. Říčka, 27. Říčka (Paulovič, Roman), 37. Blümel (Hecl), 40. Poulíček (Paulovič), 47. Blümel (Hecl), 60. Říčka (Roman, Mikuš).

PARDUBICE: Soukup – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, Vála, Kolář, Nedbal – Paulovič, Poulíček, Camara – Hecl, Musil, Blümel – Říčka, Roman, Cienciala – Pochobradský, Anděl, Koffer.

Pardubice-Ženeva 1:2n

Branky a nahrávky: 15. Koffer (Paulovič) – 12. Winnik (Tömmernes, Filppula), rozhodující nájezd Patry.

PARDUBICE: Frodl – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, Vála, Kolář, Nedbal – Paulovič, Poulíček, Camara – Hecl, Musil, Blümel – Říčka, Roman, Cienciala – Koffer, Pochobradský, Rohlík.

Koffer hraje o čtvrtou lajnu

Mladý bojovník by měl už definitivně zaplout do pardubické sestavy. Filip Koffer se vrátil před rokem po roce v kanadské juniorce. V přípravě nastupuje převážně ve čtvrté formaci, postupně by z něj mohl vyrůst specialista na obranné úkoly. Přesto byl jediným hráčem Dynama, který dokázal dát gól Ženevě. „Je to hezká odměna za práci, kterou na ledě odvedete. Snažil jsem se makat na sto procent. Svoji roli bych viděl jako spíš defenzivní hráč do čtvrté lajny či oslabení, který se nebojí hrát do těla a dělá černou práci,“ popsal Koffer.

Klouček extraligu stihne

Trenéři původně plánovali, že do Švýcarska odjede i brankář Milan Klouček, ale nakonec z toho sešlo. Zranil se v domácím zápase proti Liberci a potřeboval se doléčit. „Zranění jsem si přivodil tak nějak sám, v ten moment jsem se spíše bál, aby to nebylo nic vážnějšího, což se nakonec nepotvrdilo,“ ulevil si. Měl by mít pouze natažený přitahovač. Podle plánů by měl bojovat o místo v brance s Frodlem. „Věřím, že na sezonu budu připravený podávat stoprocentní výkony,“ doufá 23letý brankář.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE