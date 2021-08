Jágrova nová role: dva dny po show na centru. Proti Slavii ale nedohrál

Běžela 46. minuta přípravného utkání a kladenští hokejisté za stavu 2:1 i s Jaromírem Jágrem na ledě se hnali do útočného pásma znovu ohrozit slávistickou bránu. Během souboje o puk v rohu hřiště však do devětačtyřicetiletého matadora vrazil o šestadvacet let mladší forvard Šteiner a obránce Barák. Po tomto zásahu se aktivní boss Rytířů nelehce zvedal z ledu a s evidentními bolestmi v dolní části těla odjel do šatny, čímž pro něj zápas skončil.

Ostříleného spoluhráče a klubového majitele jel okamžitě mstít Kanaďan Jake Dotchin. Vytáhlý bek se pustil do rvačky s Barákem, tedy druhým z účastníků incidentu. Po bitce za slávistickou brankou dostal bývalý hráč Tampy Bay trest do konce utkání, přítomné fanoušky Rytířů ale při odchodu do kabiny pěkně vyburcoval.

Dotchin byl tak první, kdo mohl zjistit, jak je na tom Jágr po předčasném odchodu z ledu. Důrazný bek po utkání přišel za novináři, přiznal, že se zkušeným parťákem a zaměstnavatelem v jedné osobě mluvil, Jágrův stav ale odmítl komentovat. Každopádně prozradil, že z ledu i kabiny odešel po svých. Jedna ze zámořských posil a bezpochyby i celý kladenský tým jen doufají, že bude v pořádku.

V okleštěné sestavě Středočechů, která nastoupila proti pražské Slavii, chyběly opory, jako jsou kapitán Tomáš Plekanec či kanadská jednička Landon Bow. V souboji s prvoligovým celkem ale naopak vyrazil do akce Jágr. Před blížícím se extraligovým ročníkem stále hrající šéf Rytířů zatím vynechal pouze jediný duel, kdy Kladno hrálo v Ingolstadu (výhra 4:1), jinak všechny přáteláky poctivě absolvoval.

Do zápasu nastoupil Jágr dva dny poté, co při téměř čtyřhodinové show ve Foru Karlín, kde odvyprávěl svůj životní příběh. Po dlouhé, ale velmi užité Noci s legendou se slavná osmašedesátka poprvé v rámci přípravy zapsala do statistik, když nahrávala na úvodní gól Nicholase Hlavy. Kromě prvního bodu v přípravě velezkušený veterán zaujal tím, že netradičně nastupoval na buly.

Nicméně po zápase se Slavií a vyzkoušení netradiční role zatím není jisté, jestli bude Jágr chybět před novou sezonou, která začíná již 10. září.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE