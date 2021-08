Horký ví, že uvolní místo Muellerovi: Rozhazovat tu lajnu? Blbost

Luxusní pozice? Zdánlivě. Luboš Horký se posunul do první formace díky absenci Petera Muellera, jenž po pozdějším návratu z Ameriky a lehčím zranění nezasáhl do jediného přípravného duelu. Možná naskočí až do toho posledního, zítra ve Zlíně. „Trénuje naplno, chtěl hrát už v úterý. Ale nechtěli jsme riskovat,“ uvedl kouč Jiří Kalous. Muellerův nástup do akce vyjasní Horkého osud pro start sezony.

Jste smířený s tím, že se v prvním útoku neudržíte?

„Peter (Mueller) doléčuje nějaké zranění. Někdo tam místo něj jít musel. Padlo to na mě a snažím se odvést co nejlepší práci. Ale určitě tam potom bude Peter. Zklamaný nebudu, věděl jsem to dopředu. Budu hrát tam, kam mě trenér dá.“

Neříkal jste si v koutku duše, že když vám to půjde, hvězdného spoluhráče na jeho místo nepustíte?

(úsměv) „To jsem si určitě neříkal. Ta lajna s Peterem hraje výborně, dává góly. Bude spolu začínat snad čtvrtou sezonu. Rozhazovat takový útok je blbost. Pro mě je dobré, že v přípravě sbírám body. Člověku to zvedne sebevědomí. Teď to akorát přenést do ligy.“

Jak se vůbec hraje s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem?

„Oba jsou zkušení. Když jsou na puku, nedávají unáhlené nahrávky. Je znát, že mají hodně odehráno. V klidu si počkají a rozehrají. My mladí jsme kolikrát zbrklí.“

Máte tušení, kam vás poté kouč šoupne?

„Předběžně vím, kde bych měl začít. Ale sestava se v přípravě pořád obměňuje, jsou nějaká zranění. Srovná se to, až odstartuje liga. Věřím, že se to ustálí a pošlape. Dá se říct, že půjdu do lajny, ve které jsem v přípravě nic neodehrál. Možná o sobě nebudeme ze začátku tolik vědět na ledě, ale po pár zápasech to bude dobré.“

Teď nastupujete napravo, ale umíte to i na opačném mantinelu, že?

„Normálně bych hrál vlevo, tam se cítím líp. Ale to první levé hraje Zaťa, takže v jeho útoku musím jít napravo.“

Kometa vypadá silnější než v minulé sezoně, souhlasíte?

„Hodně se omladilo a víc se bruslí. To mi vyhovuje. Mohli bychom hrát rychlý hokej. Je nás tady hodně, musíme makat. Kdo nebude, místo něj nastoupí další.“

V přípravě jste neprohráli. Je to důležité?

„Určitě je to plus. Ještě se pokusíme uspět ve čtvrtek ve Zlíně, ať neprohrajeme ani jednou. Když nastoupíte do ligy, je lepší, že jste v přípravě vyhrávali. Jít do ostrého zápasu s tím, že jste předtím ani jednou nezvítězili, není dobré.“

Jak na vás působí nový trenér Jiří Kalous?

„Úplně super. Od prvního dne se všemi komunikuje. Pořád víte, na čem jste. Zatím nemůžu říct špatné slovo. Po hostování v Pardubicích jsem věděl, že se vrátím zpátky do Brna. Mám tady podepsanou smlouvu.“

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 18. Holík, 25. Mallet, 59. Krištof - 7. Kubiš.

