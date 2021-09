Polák: Ve Vítkovicích to gólové hody nebudou. Co řekl směrem k OH?

Roman Polák v národním týmu odehrál dvě mistrovství světa (2009 a 2014), olympiádu ve Vancouveru (2010) a Světový pohár (2016). Reprezentační dres naposledy oblékal v sezoně 2016/17. Tuhle kapitolu považuje za uzavřenou, absolutní koncentraci věnuje extralize a Vítkovicím. „V přípravě jsme odvedli kus práce, odehráli hodně zápasů, abychom mohli hrát poctivě a naplno každý zápas.“

Hned na úvod vás v Chomutově čeká nováček z Kladna, jak se na start soutěže těšíte?

„Hodně, protože už jsme dlouho bez hokeje. Start pro nás bude trochu těžší, hrajeme hodně zápasů venku, ale kdo ví. Myslím si, že to hodně napoví o našem týmu. Ukáže se duch mančaftu, jak je poskládaný, připravený a jakou má sílu. Nevidím v tom žádný problém. Prostě to tak je, jsme s tím smíření a nic s tím neuděláme. Budeme se soustředit na první zápas v Chomutově a uvidíme.“

Kladno má tým plný Kanaďanů, co soudíte o jeho síle?

„Já vůbec nevím, nekoukám se a nesleduji soupisky ostatních týmů. Mě zajímá naše mužstvo, které si myslím, je dobře poskládané. Když budeme hrát náš hokej, který máme hrát, tak sice nebudeme dávat sedm a více branek, jak by si přál pan Daněk (zástupce Ridery, generálního partnera), ale určitě budeme nepříjemní a budeme kousat. Osobně bych byl radši, kdybychom hráli 0:0, či 1:1. Už teď se musíme omluvit sponzorům, gólové hody asi nebudou.“ (usmívá se)

Jaromír Jágr avizoval, že začátek kvůli zdravotním problémům nejspíš nestihne. Nelitujete, že si nezahrajete proti ikoně českého hokeje?

„Já už ani nevím, kdy jsem ho naposledy bránil. To bude nějaký ten pátek. Uvidíme, necháme to otevřené. U Jardy nikdy nevíte. On se ráno probudí dobře a naskočí. Tam je to úplně jedno. Já se budu soustředit na náš tým a je mi jedno, jestli bude hrát Pleky (Plekanec) nebo Jarda.“

V NHL jste roky hlídal největší hvězdy, máte nějakou konkrétní vzpomínku na souboje s Jágrem?

„Já jsem ho vždycky chtěl bránit, ale dřív se mi podařilo, že jsme hráli spolu za reprezentaci. Poprvé myslím na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dokázal jsem hrát i proti němu, ale už si to nevybavuji. Asi to bylo hodně dávno.“

Chcete hrát na málo branek, k tomu je potřeba pevná obrana a spolehliví brankáři. Jste po této stránce s přípravou spokojený?

„Není potřeba jenom pevná obrana, ale vůbec obranná hra celého týmu. Tohle nám zatím jde, ale holt to tak je. Musíme hrát s tím, co máme. Zatím tam není střelec, i když jak říkal trenér Miloš Holaň, třeba se někdo urve, kdo góly pravidelně bude dávat. Třeba Marek Kalus byl v přípravě vynikající, dával snad gól v každém zápase, tak uvidíme, jak si to přenese do sezony. Bohužel máme takový tým, že budeme muset z obrany vycházet. Být nepříjemní, z protiútoku zaútočit a dát nějaký gól.“

Odešlo vám dvanáct hráčů včetně reprezentantů Lakatoše nebo Pyrochty, nemáte z velkých změn obavy?

„Obavy nejsou. Jak jsem řekl, takhle to prostě je a nic se s tím nedá dělat. Musíme hrát s tím, co máme. Naplno makat, být nepříjemní a snad se nám start do sezony podaří.“

Jeden tým sestoupí přímo, druhý nejslabší hraje baráž. Jak zvýšený tlak vnímáte?

„Samozřejmě, že to někde v hlavě je, ale myslím si, že zatím si to nikdo příliš nepřipouští. Jestli se to bude řešit, tak spíše později v sezoně. Teď chce mít každý dobrý vstup do prvního zápasu, chceme ho mít za sebou, abychom si to oťukali a ohráli, takže začátek je vždy nervózní. Liga je něco jiného než přípravné zápasy. Ještě když tu budou diváci, kteří minulý rok chyběli. I Roman Šimíček (sportovní ředitel a asistent trenéra) zmínil, že tohle může někomu pomoci, jiným zase ublížit. Takže uvidíme, jak na to všichni zareagují.“

Jak se vám líbí nové dresy navržené fanoušky?

„Mně osobně se líbí moc, i kluci v kabině se o tom bavili. Zatím spokojenost. Uvidíme, jaké nám přinesou štěstí.“