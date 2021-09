Vorasi, koukej! Takhle se zakončuje únik, smál se hrdina Liberce Šmíd

V březnu se Liberec potkal s Hradcem ve čtvrtfinále play off a soupeře tehdy deklasoval ve čtyřech bitvách. Hradec tak nyní větřil šanci na alespoň částečnou odplatu. Výsledek? Žádný gól a řádný průchoďák ve vlastní obraně. Do role jediného střelce se při výhře 1:0 pasoval Ladislav Šmíd, který duel rozhodl krásnou kličkou. „Doufám, že to viděl Voras, ať ví, jak zakončit únik, aby se trefil v Columbusu,“ smál se po utkání na kamaráda.

Stačilo se projít půl hodiny před utkáním skrze parkoviště před libereckou arénou a muselo vám být jasné, že na severu Čech byla po hokeji velká žízeň. Abyste našli volné místo, bylo třeba několik koleček udělat. Odpovídala tomu i atmosféra v aréně, kterou si sami hráči pochvalovali. A především ji odměnili velmi dobrým výkonem. Přestože padla jen jedna branka, fandové se nenudili.

„Těžký zápas. Hradec je nepříjemný, pod novými trenéry jsou agresivnější,“ vyprávěl s viditelnou úlevou po zápase lídr libereckých Ladislav Šmíd. Právě jeho únik z druhé třetiny zakončený parádní kličkou do backhandu se ukázal jako vítězný. „Nádherný pocit vstřelit vítězný gól po tolika měsících dřiny a rekonvalescence. Ani si moc nepamatuji, co jsem tam provedl. Nejdřív jsem to chtěl poslat do forehandu, ale brankář se trochu hnul a dal beton od tyčky, tak jsem to vrátil zpátky a zasunul. Asi to vypadalo lehce, ale v mé hlavě to tak určitě nebylo. I v oslavě gólu jsem si trochu ulevil, vlastně jsem ani nevěděl, jak se má gól slavit,“ dodal s úsměvem.

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 1:0. Těsnou výhru Tygrů trefil Šmíd, Kváča má nulu

Šmíd se totiž v sestavě objevil po devíti měsících, kdy podstoupil operaci zad a následně si prošel dlouhou rehabilitací. O to víc ho hřálo, když mohl svůj velký večer sdílet s parťáky z dob, kdy ještě válel v NHL. Do hlediště se přišel podívat Ondřej Pavelec a také Jakub Voráček, jenž se chystá na další ročník v zámoří.

Naopak na druhé straně se logicky úsměvy šetřilo. „Vyrovnaný zápas, bohužel jedna chyba rozhodla. Přestože přesilovek bylo opravdu dost, ani jeden celek si v nich nepomohl. Neodehráli jsme špatný zápas, ale jednoznačně očekávám od některých jednotlivců lepší individuální výkony, ale vyřídíme si to s nimi interně,“ kroutil hlavou hradecký trenér Čihák.

Ladislav Šmíd proti Hradci: Čas na ledě: 20:11 Branky: 1 Asistence: 0 Hity: 1 Střely: 1 Bloky: 2

Nejvíce ho namíchli situace, kdy se obrana rozestoupila a snadno pouštěla do šancí především rychlíka Marka Zachara, který větral obránce jednoznačně nejvíc. „Bohužel mi to tam poprvé nespadlo a podruhé jsem měl volit jiné zakončení. Ale pracuji na tom, myslím, že jsem se trochu posunul v sebevědomí právě při minulém angažmá v Hradci, to mi pomohlo hodně, ale teď jsem je určitě chtěl gólově sestřelit,“ shrnul obě situace liberecký křídelník.

Severočeši tak v zahajovacím klání ukázali, že pokud všem oporám vydrží zdraví a přidá se k nim energie hráčů z dalších formací, jako je právě zmíněný Zachar, zase budou patřit na špici. „Já jsem tam sám vypsal ceník na hráče utkání a bude mě to stát dost, takže mi to okamžitě kluci připomněli,“ rozloučil se s novináři hrdina Šmíd. Inu, rekonvalescence očividně proběhla podle plánu. Bohužel pro Hradec.