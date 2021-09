Dzierkalse uchvátily chorály. Lotyš v Plzni zažil premiéru jak z partesu

V první třetině jste měl v oslabení první velkou šanci zápasu, pak jste obstaral z přesilovky první gól na plzeňském ledě v této sezoně. Po úvodní porážce tým zvítězil. Co si ze zápasu odnášíte?

„Mám opravdu dobrý pocit. Dát první gól v sezoně je vždycky nejtěžší, mně se to povedlo hned v prvním zápase doma. Hrál jsem poprvé před zdejším publikem, obecenstvo bylo úžasné. Lidi křičeli a vyvolávali moje jméno, takové chorály jsem zažil poprvé. Na tenhle zápas budu mít jen dobré vzpomínky.“

Na ledě strávil skoro 23 minut. Jak jste si užíval roli klíčového hráče?

„Určitě jsem za to rád, je to pro mě moc důležité. Jsem tady, abych týmu výrazně pomohl, a vynasnažím se ze sebe vydat to nejlepší. Trenéři mi věří a doufám, že to tak vydrží. Chci to oplatit tím, že budu střílet góly a budu pro mužstvo co nejlepším hráčem.“

Plzeň provázely už v přípravě problémy, vy jste před nástupem bojoval v olympijské kvalifikaci za Lotyšsko. Myslíte, že vám pomohlo, že jste přišel rozehranější?

„Nevím, jak na tom byli ostatní kluci, jak mohli trénovat a připravovat se. Nedokážu to porovnat, nebyl jsem u toho. Ale pokud jde o mě, udržoval jsem se sám v kondici a byl s národním týmem, což bylo taky super. Ale díky tomu jsem byl nachystaný od prvního dne, co jsem přišel.“

SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:2. První výhra pro Indiány, vítězný gól dal Čerešňák

Co vám ukázaly první dva zápasy v extralize?

„Je to rozdíl, hraju tady teprve pár týdnů. Prošel jsem několik jiných soutěží, tady je hokej zase jinačí. Potřebuju si zvyknout, ale liga je kvalitní, působí tu spousta výborných hráčů, někteří působili v NHL. Jsem nadšený, že tu můžu být.“

V čem se ta česká nejvíc liší od těch, v nichž jste působil?

„Každá liga je úplně jiná. V KHL je plno technických hráčů, nehraje se tam tolik do těla, zatímco v Plzni proti nám Třinec hrál hodně fyzicky. Ve Finsku je hokej zase strašně rychlý. Teď musím poznat trochu víc českou ligu.“

A co atmosféra, kterou jste zmiňoval?

„Zatím můžu říct jen samé komplimenty. Hledištěm znějí celou dobu chorály, což je úžasné. Jinde jsem to nezažil, jít na střídání a slyšet diváky takhle zpívat. To se mi moc líbilo. V kabině máme skvělé a pozitivně naladěné kluky. Nejsem tu dlouho, ale už mě berou jako jednoho z nich. Mám z toho vážně hezké pocity.“

