Životní karta pro Lukáše! Konečně v roli jedničky, parťákův návrat bez data

Neštěstí jednoho, klika druhého. Na Hané to platí vrchovatě. Hlavní obsazení? Jan Lukáš, čerstvý vládce olomouckého brankoviště. Že vám to zní zvláštně? Není divu. Od léta 2015 si z prostoru mezi červenými tyčemi stvořil vlastní kancl Branislav Konrád. Po ošklivé nehodě v přípravě, kdy mu brusle protihráče nařízla krk, je vše jinak. „Vím, že se mi otevřela příležitost vrátit se tam, kde jsem byl před čtyřmi roky,“ netají motivaci Konrádův spolehlivý zástupce.

V páteční premiéře čaroval. Ačkoli v náramné kulise držel předem obsazenou hlavní roli David Krejčí, bez hodnotného výkonu Jana Lukáše by se bujaré oslavy dvoubodového zisku nekonaly. Osmadvacetiletý gólman pochytal čtyřicet střel.

Kdo zná způsob boleslavské hry, dobře ví, jakým ranám a secvičeným akcím musí muži s maskou čelit. Konrádův pobočník pustil jen dva puky, přičemž první gólové akci by těžko čelil i Dominátor v dobách největší slávy, druhý inkasoval v oslabení. Nenápadný hrdina bitvy.

Klíčová otázka zní, co bude dál. V branži je Lukáš za poslední roky zapsaný jako náhradní brankář. Zároveň se nejedná o zaplombovanou škatulku, z níž není úniku.

Je. Právě teď! A nic na tom nemění fakt, že letitou slovenskou jedničku odtáhla z pracoviště záchranná služba. A to doslova, když v extraligové generálce Branislav Konrád utrpěl těžké řezné zranění po smolném zásahu bruslí hradeckého Petra Koukala. „Braňovi přeju rychlé uzdravení. Když jsem ho viděl, jak jel z brány na střídačku, měl jsem všelijaké pocity. Říkal jsem si, ať to hlavně zvládne a je zdráv,“ vybavuje si Lukáš otřesnou chvíli, kdy šlo parťákovi o život.

Jan Lukáš versus Branislav Konrád

2018/19

22 – Zápasy – 33

11/11 – Výhry / prohry – 16/17

2,34 – Gólů na zápas – 2,46

92,3 % – Úspěšnost – 91,2 %



2019/20

24 – Zápasy – 30

8/11 – Výhry / prohry – 15/57

2,40 – Gólů na zápas – 2,26

91,7 % – Úspěšnost – 92,1 %



2020/21

20 – Zápasy – 38

5/11 – Výhry / prohry – 15/21

3,28 – Gólů na zápas – 2,62

90,2 % – Úspěšnost – 91,5 %

Bude trvat dlouhé týdny, než se Konrád vrátí do šichty. Lukášovi se odkrývá parádní šance uzmout si pracoviště pro sebe. „Otevřela se mi velká příležitost, v níž jsem dlouho nebyl. I když kvůli takové nepříjemnosti… Ale od toho tu jsem, abych dobře chytal, s týmem jsme hráli dobrý hokej a vyhrávali. Věřím, že jsem dobře nachystaný, čtyři roky tady na tom pracuju,“ říká upřímně.

Se čtyřletou odmlkou od pozice brankářského předáka má pravdu. Naposledy mu klíčový úřad náležel v Mladé Boleslavi v sezoně 2016/17, v základní fázi nabral 38 startů. Ven z města škodovek ho vyslal příchod excentrického Brandona Maxwella, přes roční brigádu v Banské Bystrici se v létě 2018 vydal na rodnou Hanou. Jistit zabydleného Konráda.

Tuhle roli ne každý zvládá. Víte, že i když předvedete perfektní večer, s vaší pozicí to moc nehne. S osobními ambicemi vrcholového sportovce se to těžko kloubí. Záleží pak na charakteru dotyčného. V pozici za majákem Konrádem si Lukáš musí šanci vyčekat. V osmadvaceti nesnadné postavení.

Ovšem dobře známé. Bývalý juniorský reprezentant to takhle měl dříve ve Spartě i v rámci KHL, kde působil v projektu pražského Lva. Pro něj tedy šlo spíš o CK Lev, neboť fungoval jako trojka za Finy Vehanenem a Engrenem. Ale už tenkrát (2014/15) prokázal trpělivost. „Maká a snaho ží se zlepšovat v tréninku. Jako trojka se v zápase na led nedostane, takový je jeho úděl. Povahově je naštěstí výborný, takže to bere, jak to je,“ popisoval jeho přístup masér a kustod Libor Kuchyňa.

Nyní má na stole možná životní kartu. Okamžik, kdy může vystřelit ze stínu, zajistit si nezpochybnitelnou úlohu startéra, jedničky.

JAN LUKÁŠ

Narozen: 12. června 1993 (28 let) v Olomouci

Výška/váha: 183 cm/77 kg

Pozice: brankář

Klub: HC Olomouc Kariéra: Olomouc (200813 a 2018-), Lev Praha/KHL (2013/14), Litoměřice (2013/14), Sparta (2014-16), Benátky (2014/16), Mladá Boleslav (2016/17), Banská Bystrica (2017/18), Havířov (2018-20)

V extralize: 125 utkání

Úspěchy: vítěz slovenské ligy 2018

„Je to pro mě něco jiného,“ uvědomuje si Lukáš. „Věřím, že si připomenu předchozí roky a moje výkony budou stabilní. Takové, jaké budou nést body,“ maluje si. „Braňova pauza bude asi delšího rázu, je na mně, abych ho náležitě zastoupil.“

Když se s ním u kabiny bavíte, nemáte nejmenší pocit, že by ho svazovala tréma. Mnohem víc z něj sálá touha dokázat, že Olomouc bude konkurenceschopná i během platnosti Konrádovy neschopenky. „Všichni Braňovi přejeme brzké uzdravení. Potěšilo nás, když za námi přišel do kabiny, rádi jsme ho tu viděli. Trocha černého humoru samozřejmě proběhla, to k životu kabiny patří. Je třeba to zlehčit,“ usmál se Lukáš. „Hlavně, ať se do toho rychle vrátí, sezona je dlouhá a může se stát cokoli. S Braněm to tady táhneme ve dvou a věřím, že to takhle bude pokračovat,“ dodává po Davidu Krejčím druhý ostře sledovaný muž olomoucké tlupy.

Druhý díl své mise má na programu v úterý proti Plzni.

Lékaři o Konrádovi: Jste nějaký živý

Hoši, tak jsem zase tady! Všední pracovní den na olomouckém zimáku rozzářila přítomnost Branislava Konráda (33). Slovenský brankář se před týdnem v nedohrané generálce na extraligu s Mountfi eldem HK vážně zranil. V nemocnici ještě v noci podstoupil náročnou operaci a ve středu ho propustili do domácího léčení. „Řekl manželce, ať ho rovnou zaveze na zimák. Dřív než domů,“ líčil s úsměvem kouč Zdeněk Moták. „Jeho láska k hokeji je vidět,“ dodal.

Všichni měli radost, že Konráda vidí živého a usměvavého. Kolem krku měl pevný krunýř, do brány si nějaký čas nestoupne. Nepůjde o čtrnáctidenní absenci. „Vůbec nevíme, kdy se vrátí. Myslím, že žádná prognóza není,“ pokrčil rameny Moták. „Nicméně uděláme vše pro to, aby se vrátil k hokeji co nejdříve a pomohl mužstvu.“

Hráče návštěva parťáka potěšila a mile překvapila. „Naštěstí to dopadlo takto. Tady ani nejde o to, jak dlouho bude chybět. Hlavní je, že je Braňo v pořádku. Vypadal dobře, proběhly i nějaké vtípky. Jsme rádi, že přišel s takovou náladou a mohli jsme ho vidět v kabině. Možná by si stoupl i do brány,“ vtipkoval útočník Lukáš Kucsera.

Do sezony Mora vstoupila s Janem Lukášem, z hostování v Šumperku si stáhla Vojtěcha Mokreho (20). Z volných brankářů může být ve hře například zkušený Jakub Sedláček. Pro Olomouc je však prioritou Konrádův comeback.

Na spolehlivého Slováka, už vlastně legendu Mory, se vyplatí počkat. Moták jeho úrazu hodně lituje. „Na sezonu se připravoval famózně. Byla by jeho. I ve spojení se slovenským nároďákem, se kterým postoupil na olympiádu,“ poznamenal a s úsměvem doplnil: „Ptal se doktorů, kdy bude moct chytat. Oni odpověděli: Na to, že jste měl málem uřízlou hlavu, jste nějaký živý…“

