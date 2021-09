Krejčí třemi body smáznul Plzeň: Bylo to trošku lepší, ale roboti nejsme

Zapomeňte na hrůzostrašné léto, kdy Olomouc prohrála všech osm přípravných zápasů, v extralize aktuálně působí úplně jiný tým. Tým Davida Krejčího. A ne, fakt to není nadsázka. V plné palbě to poznala Plzeň, která na Hané schytala debakl 1:4. Asi není třeba dodávat, kdo hrál v burácející „plecharéně“ hlavní roli... Posila z Bostonu vstřelila dva góly a na jeden nahrála. Po 27 minutách bylo hotovo. „Ukázal, že je vynikající,“ uznal smutným tónem kouč Západočechů Miloš Říha.

Davide, minule jste říkal, že věříte v postupné zlepšování, což se vám tedy vzhledem k osobní bilanci 2+1 povedlo zatraceně rychle...

„Určitě to trošku lepší bylo. Jdu krok po kroku, chce to čas. Pomohlo nám, že to v půlce zápasu bylo už 4:0. Měli jsme krátká střídání, bylo to fajn.“

A fyzička?

„Taky trošičku lepší, ale nepůjde to hned. Čtyři dny jsou málo na nějakou extra změnu. Důležitá jsou fakt krátká střídání, protože je tu větší hřiště a víc se bruslí. Dnes se mi párkrát stalo, že jsem tam byl trochu déle, než jsem chtěl.“

Pojďme počítat: minule jste vstřelil jeden gól, teď dva, takže v Českých Budějovicích hattrick?

„Uvidíme, jak to dopadne. (úsměv) Dnes jsem měl štěstí já, byl jsem dvakrát volný. Příště tam zase bude třeba někdo jiný.“

Prospělo vám, že jste v neděli nehráli?

„Já jsem v NHL zvyklý, že se hodně hraje, i když tam samozřejmě taky nějaké volné dny jsou. Tady mi přijde, že se spíš víc trénuje, ale nevadí mi to. V sobotu jsme měli volno a od neděle už jsme zase v zápřahu. Pokud bych měl však říct, co mi vyhovuje víc, jsou to zápasy. Nerad furt trénuju.“

Olomouc - Plzeň: Krejčí se po přihrávce Káni zapsal mezi střelce, 3:0

Zatímco v pátek proti Mladé Boleslavi to byl vyrovnaný boj až do prodloužení, tentokrát jste si s Plzní poradili relativně v pohodě. Nepřekvapilo vás to?

„Nemyslím si, že to byl snadný zápas. Když nám tam ale padly góly, tak se nám samozřejmě hrálo líp. Možná jsme i trošku polevili, každý to tak má. Na rovinu si můžeme říct, že nejsme roboti. (úsměv) Pak jsme tam ale my starší od toho, abychom tým trochu uklidnili a třeba něco řekli. My už jsme se nepotřebovali hnát za dalšími góly, hráli jsme na jistotu. Akorát škoda, že i když jsme toho soupeři moc nedovolili, v závěru nám jeden gól dal.“

Přesilovky byly podle vašich představ? Jednu branku jste vstřelil právě v početní výhodě.

„Měli jsme tam i další hezké akce. Nejen ten můj gól. Ten byl mimochodem spíš improvizací. Viděl jsem, že Knoťas (Jan Knotek) stojí fakt dobře, takže stačilo jen přesně trefit. Gólman nic neviděl. Honza sice z toho nemá žádný bod, ale bez něj by ta branka nepadla.“

A krátce po oslabení v první třetině jste zase po návratu z trestné lavice připravil trefu pro Petra Koloucha...

„Kluci jsou známí tím, že oslabení hrají dobře. Nebojí se blokovat střely, padat do nich. To je hlavní, protože to pomůže gólmanovi i celému týmu. Pak ho za to na střídačce poklepeme a máme všichni dobrý pocit.“

Ten jste měl i vy při další frenetické děkovačce, že?

„Vůbec na to nejsme zvyklý, ale je to fakt super. Hrát před takovou kulisou je neskutečné. Zvykám si, ale užívám si to. Doufám, že to bude pokračovat a že budu pak takhle před lidmi po zápase jezdit i dál.“

Olomouc - Plzeň: Krejčí řádí! Střelou z vrcholu kruhu vyhnal Furcha z branky, 4:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:38. Strapáč, 18:39. Kolouch, 24:55. Krejčí, 26:37. Krejčí Hosté: 53:56. Blomstrand Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí (A), Kucsera – Klimek, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, J. Knotek (A), Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula. Hosté: D. Furch (27. Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Kindl (C), V. Lang, L. Kaňák, Kvasnička – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Suchý, Kodýtek (A), Bulíř – Blomstrand, Přikryl, Kantner – Malát, Thorell, Kuťák. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Zbyněk Kubičík – Jiří Gebauer, Marek Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4246 diváků

