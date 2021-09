Kladno jako před dvěma lety, pořád bez bodu. Obrovské zklamání, řekl Burger

Když v závěru zápasu kladenský kapitán Tomáš Plekanec v návalu frustrace několikrát hokejkou zabušil do ležícího obránce Jérémieho Blaina, byl to symbolický obrázek. Snaha jeho partě neschází. Jenže co z toho? Zatím velké nic.

Byl to právě kanadský obránce, kdo v době, kdy kladenský lídr seděl na trestné lavici, v početní výhodě zvýšil na 3:0. A s Kladnem byl definitivní amen. Bilance Jágra a spol. po třech utkáních? Nula bodů. Skóre 6:12.

Něco podobného už Kladno zažilo. Před dvěma lety, kdy se rovněž vrátilo nahoru z první ligy, mělo po třech partiích také tři porážky s bilancí 8:18. Pak prohrálo ještě s Vítkovicemi v prodloužení. Až na pátý pokus vyválčilo tři body, to zdolalo Zlín.

Postupně se z mizérie oklepalo a v jednu chvíli pošilhávalo i po play off .

Nastane podobný scénář? Jejich slogan je „Věříme“. Takže jim nezbývá než věřit, že se postupně proberou.

„Po třech zápasech máme nula bodů, což je pro nás obrovské zklamání, ale musíme to hodit za hlavu, sezona bude dlouhá. Je třeba jít zápas od zápasu a uvidíme, co nám to přinese,“ reagoval Jiří Burger, jeden z kladenských koučů. „Teď jedeme do Liberce, pak máme Litvínov a musíme určitě přivézt nějaké body. Rozhodně musíme tu špatnou sérii co nejdříve zastavit a nějak to umlátit,“ má jasno útočník Tomáš Pitule.

Hradec se dostal do vedení v první minutě, kdy se mezi dvěma bránícími hráči dokázal těsně před brankou prosadit kapitán Smoleňák. Když se v početní výhodě trefil Lev a zvýšil na 2:0, obránce Kehar zlostně odpálil puk. Rytíři, hrající opět v azylu v Chomutově, si dokázali vytvořit chvílemi velký tlak, ale hradecký brankář Lukeš si s každou situací poradil.

Jaromír Jágr nastupoval ve čtvrté formaci, v průběhu utkání se několikrát objevil na ledě i s Plekancem a pokaždé z toho pro Mountfield byla nebezpečná situace. Vždycky ji ale defenziva nebo pohotový gólman uhasili. I když soupeře nějak nedrtili, tři body vyválčili.

„Nehráli jsme vůbec hru, kterou jsme chtěli hrát, Kladno nám dělalo velké problémy. S výkonem určitě nejsme spokojení, ale bodů si vážíme,“ řekl trenér Tomáš Martinec.

Podobně mluvil i kapitán Radek Smoleňák.

„Určitě to nebylo nic moc krásnýho, ale ty body se počítají. To důležité máme, ale stoprocentně tam bylo hodně věcí, které musíme zlepšit do dalších zápasů,“ vypočítával klíčový hradecký útočník.

Kladno - Mountfield HK: Dvacet vteřin stačilo Smoleňákovi na úvodní gól, 0:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 00:20. Smoleňák, 38:21. Lev, 58:42. Blain Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Baránek, Donaghey (A), Wood, Ticháček, Funk – Hlava, Plekanec (C), Kubík (A) – Račuk, Pitule, M. Beran – Ciampini, Hajný, V. Bílek – Filip, Kristo, Jágr. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank, Blain – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Perret, Lev (A), Orsava – R. Pilař, Lalancette, Oksanen – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Koukal. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion Rocknet Aréna, Chomutov Návštěva 1076 diváků

