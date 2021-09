Bulíř se v Plzni odšpuntoval. Ale góly by vyměnil za body: Potřebujeme je

Tři kola jako by byl zaražený. Ve čtvrtek se odšpuntoval a vyletěl. Plzeň má zase střelce. Přesně proto Michal Bulíř na Západ narukoval. V novém působišti se konečně prosadil, tým v utkání s Mladou Boleslaví nakopnul dvěma góly a sahal dokonce po hattricku. Ale zůstal sám. „Já jsem to měl trošku v hlavě, snad mi to zvedne sebevědomí a budu pomáhat taky k bodům,“ řekl 30letý útočník po porážce 2:4, třetí z úvodních čtyř zápasů.

Když v 11. minutě otvíral skóre, muselo být slyšet až ven, jak se zaradoval. Dosud se hledal, putoval sestavou. Začínal v prvním útoku, pak hrál v centru a zase na křídle druhé brázdy. Ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi to byl zase on. V obou případech pálil odražený puk, jednou zleva, podruhé zprava. Našel se, jeho tým však ne.

Konečně jste se v novém týmu prosadil, hned dvakrát. Jaký je pocit, když z toho nakonec nic není?

„Asi nejhorší, co pro hráče může být. Dva góly bych vyměnil za tři body. Potřebujeme je jako sůl a jít nahoru tabulkou. Škoda, že to dopadlo takhle, zápas se nevyvíjel špatně, byli jsme aktivnější, ale dostali jsme laciné góly, to nás potopilo.“

Nicméně co pro vás z osobního hlediska bylo důležité, že jste dokázal skórovat?

„Já jsem to měl trošku v hlavě, bylo to svazující. Přijít do nového týmu a čekat na ten gól. Takže jsem z tohoto pohledu rád, že to tam spadlo. Byť s porážkou, snad mi to zvedne sebevědomí a budu pomáhat ke třem bodům.“

V obou případech jste trefil odražený puk, jednou zleva, podruhé zprava…

„Říkali jsme si, že je to nejdůležitější prostor ve hře okolo branky, hledal jsem si cestu, puk se objevil, takhle to vyšlo.“

Plzeň - Mladá Boleslav: Bulíř bleskově dorazil prvotní střelu Kantnera, 1:0

Další šance jste nevyužili. Je největším problémem koncovka?

„Určitě to je problém. Čtyři zápasy, šest gólů vstřelených, hodně obdržených. Musíme zlepšit obě strany, zakončení i obrannou fázi. Zase jsme inkasovali čtyřikrát, to tým shazuje. Sebevědomí to bere všem hráčům, musíme pracovat.“

Hráči se točí, sestava se mění. Co s tím dělat?

„To je těžká otázka. Ani nevím, jak odpovědět. Je třeba přepnout v hlavě na režim, že do toho chceme každé střídání jít, že nechceme dostat gól, já nevím... Máme dost střel, jsme aktivnější, ale je to k ničemu, když góly nepřijdou.“

Nyní hrajete s Petrem Kodýtkem a zdá se, že vám to může klapat…

„Jo, nastoupili jsme tak už v Olomouci na jednu třetinu, docela si to i sedlo. Kody je šikovný hráč, to všichni vědí, rychlý a zarputilý, technický a šikovný, přemýšlí. Mohlo by to být dobré. Uvidíme, jak se to změní.“

Jakou roli hrají četná zranění?

„To je jeden z problémů, od prvního dne přípravy. Nebyl den, kdy bychom byli kompletní, rozházené je to pořád. Jeden přišel, někdo zase vypadl. Ale není to výmluva, jsme extraligoví hráči, trenéři udělají sestavu a my tu roli musíme přijmout.“

Jste typ, co se v neúspěchu babrá?

„Přemýšlím nad tím furt, když přijdu domů. Recept jsou moje dcery, to je radost, jdete naštvaný domů, aspoň to vás vypne hlavu. Teď jsem tady ale sám, takže se tím budu zabývat asi o to víc...“

Plzeň - Mladá Boleslav: Bulíř bekhendem zařídil srovnání skóre, 2:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Bulíř, 39:03. Bulíř Hosté: 34:18. Najman, 35:43. Šťastný, 47:57. Jánošík, 54:49. Kotala Sestavy Domácí: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, J. Kindl (C), Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Kantner, Kodýtek (A), Bulíř – Blomstrand, Thorell, Suchý – Malát, Přikryl, Kuťák. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – D. Moravec, Ševc (C), Jánošík (A), Bernad (A), Pýcha, Fillman, Vacík – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – O. Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2782 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE