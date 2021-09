Fanoušci ve Zlíně pískali, nadávali. Je na nás deka, přiznal Hamrlík

Čtyři zápasy, jediný bodík a už je zle. Fanoušky Zlína deptají prohry, po další s Vítkovicemi (3:6) pískali a křičeli: My chceme Ševce! A taky: Pééétr Čajánek! Zřejmě si přejí, aby si na střídačku extraligového soubor stoupla zdejší hokejová ikona. To ovšem není na pořadu dne. Vedení týmu se nemění, byť vstup Beranů do sezony je mizerný. Nevyužili výhodného losu a prohráli na svém stadionu všechny tři duely. Ten poslední o třídu.

Od naštvaných příznivců to schytával i trenér Robert Svoboda. Situaci musela před stadionem monitorovat policie. To vše po výkonu, který byl v sezoně zatím nejslabší. Berani skórovali jen z přesilovek. „Každá porážka nás zadupává níž a níž,“ řekl asistent Martin Hamrlík.

Při hře pět na pět nebylo co řešit. Vítkovice v rovnovážném stavu nasázely šest gólů, Zlín žádný. „Diktovali jsme hru, byli jsme lepší,“ viděl zřetelně trenér vítězů Miloš Holaň. Zápas si užili zejména dvougóloví útočníci Roberts Bukarts (2+2) a Lukáš Krenželok (2+0). „Buky se potřeboval chytit,“ poznamenal Holaň na adresu lotyšského snajpra, bývalého esa Beranů.

Zlín - Vítkovice: Bernovský zvedl puk dostatečně vysoko a ten skončil v brance, 0:1

Ti mají dneska ještě větší starosti než za jeho éry. Subtilní kádr se ještě zúžil absencemi kvarteta Němec, Ferenc, Honejsek, Vopelka. Do hry se může záhy vrátit jen Lukáš Vopelka, jehož skolila viróza. Beci Ondřej Němec (vazy v koleně) a Jakub Ferenc (sádra na ruce) budou scházet delší čas. „Když vypadnou jakémukoliv týmu čtyři důležití hráči, je to poznat,“ uvedl útočník Tomáš Mikúš.

„Dohnalo nás to. Museli jsme překopávat přesilovky. Výkon visí na pár hráčích,“ podotkl Hamrlík. Jeho svěřenci přitom nevnímají, že by za soupeři výrazně zaostávali. Až v pátek byli hodně pozadu. Hosté je přebruslili, lépe kombinovali. „Hlavně v prvních třech zápasech jsme podali dobrý týmový výkon a sahali jsme po bodech. Když je nemáte, je to trošku frustrující,“ přiznal Mikúš, nejproduktivnější zlínský hráč (1+4).

I když to trenér Svoboda neslyší rád, jeho tým bude mít nejspíš problém se záchranou. Logicky. Taková je ekonomická realita, která má přímý vliv na složení mužstva. Pokud se nestane zázrak a město během sezony nevykope na území regionu poklad, který následně nezhodnotí v hokeji, budou Berani namočení. Není kde brát. „Rozpadá se to,“ povzdechl si Hamrlík. „Je strašně vidět, jak jsou borci nahlodaní. Nohy nejedou. Jsme ve čtvrtém kole a už je na nás deka,“ připustil.

Zlín - Vítkovice: Fridrich opětovně vrátil týmu vedení o jednu branku, 3:4

Už v neděli přitom vyzve Zlín doma dalšího soka, dorazí Mountfield HK. Po neúspěších s Litvínovem, Českými Budějovicemi a Vítkovicemi se bude mužstvo obtížně zvedat. „Pokud nepřijde pět nových hráčů, jakože si myslím, že nepřijde, bude to těžké,“ věděl Svobodův pobočník. Tým opravdu táhne pár jmen. Včera poprvé zafungovala přesilovka, řízená Peterem Trškou a Mikúšem.

Dvojice útočníků Zdeněk Okál a Jakub Šlahař absolvovala partii s bilancí -4. „Neřekl bych, že je to vyloženě jejich chyba. Hraje pět hráčů, takhle se to sešlo. Spíš nás sráží individuální chyby. Každý zápas můžete ukázat, že jde gól za někým. Kiksů teď děláme hodně. Pokaždé nám jednou dvakrát sami na bránu nebo volně střílí,“ poznamenal Hamrlík.

Na první kanadské body v ročníku čekají například forvardi Okál, Köhler či Sedláček. „Věděli jsme, že psychiku nemají domácí zrovna nejlepší. Doufali jsme, že by to mohla být jedna z cest k vítězství. A využili jsme toho,“ lebedil si Holaň. Štvaly ho jen poklesky při bránění početních výhod. „Zbytečně jsme lítali v prostorech, kde nemáme být a dostávali jsme góly do prázdné brány. Vůbec nemáme v plánu takto hrát. Chyběl nám tam centr, třeba Hruška,“ našel vadu na jednoznačném triumfu. „Ale Zlín to sehrál dobře,“ uznal.

Góly Domácí: 15:37. T. Mikúš, 23:41. Fořt, 30:13. Kubiš Hosté: 14:34. Bernovský, 20:39. Roberts Bukarts, 24:22. L. Krenželok, 32:16. Fridrich, 46:41. L. Krenželok, 56:32. Roberts Bukarts Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Suhrada, Žižka, Dluhoš, Trška, Gazda, M. Novotný, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (C), T. Mikúš – Šlahař, Fryšara, Okál – Karafiát, P. Sedláček, Köhler (A) – Chludil, Hejcman, Sebera. Hosté: Dolejš (Stezka) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – R. Bondra, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – Fridrich, Dej, Svačina – Bernovský, Chlán, Krejsa. Rozhodčí Šír, Obadal – Pešek, Malý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 2856 diváků