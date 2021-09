Spartě roste střelec. „Synek“ Vitouch umí i na nejlepší, učí ho Jurčina

Pokud se domníváte, že v českých klubech nedostávají šanci mladí, vyvést z omylu vás mohou ve Spartě. Jedním z důkazů je útočník David Vitouch. Čerstvě dvacetiletý centr už třetí sezonu nabírá zkušenosti a bojuje o místo v kádru. Nyní se zdá, že by si ho mohl konečně vysloužit. Prostor dostává, navíc zatím v obou extraligových utkáních skóroval. „Jsem rád za šanci, ale musím na sobě pořád pracovat,“ řekl po páteční bitvě s Třincem (4:7).

Nenechte se zmást klukovským vzhledem a drobnou postavou. Když David Vitouch dostane na ledě příležitost, dokáže už vyzrát i na nejlepší gólmany v extralize. Poté, co propálil pardubického Dominika Frodla a rozhodl tak o vítězném vstupu Sparty do sezony, si vychutnal i Marka Mazance. Den před dvacátými narozeninami si dal krásný dárek, když zkušeného gólmana Ocelářů vyhnal z brány střelou mezi betony po nádherném úniku.

„Najel jsem si mezi beky a Mora (Michal Moravčík) mě tam našel do nájezdu. Vyšlo to krásně mezi nohy,“ s úsměvem děkoval parťákovi z obrany. Na ledě si věří čím dál víc a dobře to ví i trenér Josef Jandač. Pro páteční duel posunul Vitoucha na třetího centra. Po boku měl Miroslava Formana s Janem Buchtelem, vedle nichž nezklamal. Hlavně se mohl opět lecčemus přiučit, například zastání se spoluhráčů při vyhrocených situacích.

Proti Třinci jich byla celá řada. „Od začátku se to docela řezalo. Myslím si, že to k tomu patří. Navíc Míra Forman nesmí chybět u žádné rvačky. Vždycky tomu zápasu dají náboj,“ nezapomněl Vitouch zmínit pověstného „mstitele“ ze Sparty.

V pražském klubu má nejmenší hráč v kádru (175 cm) svého mentora. Už třetím rokem na něj dohlíží slovenský obránce Milan Jurčina. O téměř dvacet centimetrů větší a čtyřicet kilo těžší chasník se hned po svém příchodu stal velkým kamarádem mladého forvarda. V kabině sedí vedle sebe, zkušený bek si ho tak mohl vzít pod ochranná křídla. Z účastníka posledního mistrovství světa dvacítek se snaží dělat lepšího a sebevědomějšího hokejistu.

„Svoje dělovky mě úplně neučí, ale dostávám spoustu rad, hlavně ohledně hry dozadu. Přeci jen toho prožil hodně během kariéry. Je super, že od něj můžu takhle čerpat,“ těší Vitoucha. S Jurčinou dostali ve sparťanské kabině již dobře známé přezdívky „táta“ a „synek“.

Hned po zápase s Třincem, v němž Jurčina kvůli drobnému zranění nenastoupil, Vitouch přiznal, že s osmatřicetiletým parťákem nestihl probrat přiostřený a gólově nabitý duel, za parádní trefu ale bezpochyby později dostal pochvalu, a to nejen od slovenského obra.

Gólů a hlavně důvěry od trenérů si ohromně váží, ale uvědomuje si, že v obrovské konkurenci bude muset dál pořádně dřít. „Chci se do kádru probojovat, usadit se a být platným hráčem Sparty,“ prozradil Vitouch cíle pro sezonu, do níž nastoupil skvělým způsobem. Za poslední dva ročníky nastřílel čtyři góly, současným tempem jich nyní může přidat ještě víc.

Vitouch se nicméně o osobní statistiky po páteční porážce příliš nezajímal. Mrzelo ho, že si solidně rozehraný duel s mistrem nechali sparťané utéct v průběhu druhé třetiny. „Ve třetí dvacetiminutovce už jsme to nedokázali dohnat. Třinec si to dobře pohlídal. Škoda inkasovaných gólů v oslabení. Na tom bychom měli ještě víc zapracovat,“ dodal útočník, kterého se Spartou čeká dnes již od 13 hodin zápas s Plzní.

