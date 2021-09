Ruský Mexičan, co hrál ve Finsku. Vítkovice zkouší posilu do útoku

„Klasická zkouška,“ říká na adresu urostlého útočníka (191 cm/ 87 kg) sportovní ředitel klubu Roman Šimíček. „Jsme domluvení na měsíc. Pokud se bude trenérům zamlouvat a bude odvádět dobré výkony, můžeme spolupráci prodloužit. Reference máme na Kristiana dobré, především z Finska, kde působil v minulé sezoně. Ukáže se na ledě.“

Afanasijev už se zapojil do tréninku a mohl by do extraligy podle Šimíčka naskočit v pátek v Mladé Boleslavi. Ruský útočník s držením hole na pravé straně se narodil v Mexico City, s hokejem také za mořem začínal. Hrál v americké lize do 16 let, poté v kanadské juniorské QMJHL za Drummondville Voltigeurs.

Do Evropy šel v osmnácti letech, ve Finsku hrál elitní soutěž za SaiPa Lappeenranta. Do „rodného“ Ruska se dostal až v letech 2017-2020 (HK Sarov, Toros Něftěkamsk, Dynamo Petrohrad), hrál juniorskou MHL a nižší soutěž VHL. V průběhu sezony 2019/2020 se vrátil do Finska. Ve Vítkovicích má rozhodně na co navazovat, ruští bombarďáci Jerofejev nebo Prokopjev patřili svého času k nejlepším.

