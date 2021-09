Kladno obralo mistry! Račuk zaujal odvoláním faulu: Zlobil se i pan Varaďa

Dnešek byl den jako stvořený pro kladenské povstání proti třineckému kolosu. Svátek slavil Jaromír Jágr a kapitán Tomáš Plekanec se ve středu oženil s bývalou tenistkou Lucií Šafářovou. Novopečený ženich byl pořádně hladový, v utkání dvakrát uháněl při samostatném úniku na Marka Mazance, na brankáře Ocelářů ale ani jednou nevyzrál. Třinecká výprava místo svatebního daru vzápětí vytasila svou největší zbraň, kterou je smrtící přesilovka.

Na zkázonosnou početní výhodu ale dokázali Rytíři odpovědět, když se jim podařilo vyrovnat díky první sezonní trefě Matěje Berana. Na závěr první třetiny měli dokonce šanci ve dvojnásobné přesilovce, kterou však hostující parta v poklidu zvládla. Mužstvo kouče Davida Čermáka ale opět dost potrápila velká bolest – zkratující druhá třetina. Už další. Brutální pětigólový kiks v prostředním dějství stál Kladno zápas v Karlových Varech (4:7).

„Opakuje se nám to ve vícero zápasech. Kluky jsme na to upozorňovali, ale bohužel problém přetrvává. I tentokrát byl vstup do druhé třetiny katastrofální. Doufám, že do dalšího zápasu to zlepšíme a budeme koncentrovaní v druhých třetinách,“ řekl asistent trenéra Jiří Burger po zápase s Třincem. Slezané sice neprovedli takovou jízdu jako mužstvo z lázeňského města, dva slepené góly jim ale dlouhou dobu stačili a cesta k upevnění si prvního místa v tabulce byla otevřená.

Kladno - Třinec: Jágr se zase trefil! Využitou přesilovkou dostal Rytíře na kontakt, 2:3

Ve třetí dvacetiminutovce si ale komando kolem kapitána Petra Vrány samo podrazilo nohy. Dva zbytečné tresty od Martina Marinčina a Michala Kovařčíka daly Rytířům možnost duel zdramatizovat. Příležitosti se trefou na 2:3 a dalším výstavním gólem v sezoně chopil Jágr po luxusní Plekancově nabídce. Kladenským hrdinou se však stal vytáhlý útočník Marek Račuk, který nejprve ukázal gesto fair play odvoláním faulu a trefou následně vrátil Rytíře zpět do hry.

„Přiznám se, že s odvoláním faulu na mě zatlačili, ale zkrátka jsem odvolal. Trenérům se to celkem nelíbilo, ale jak jsem to nejdřív neodvolal, tak se to pro změnu nelíbilo panu Varaďovi. Údajně by to i poslal na svaz s tím, že jsem skončil. Takže jsem to udělal tak, jak jsem to cítil a takhle to dopadlo,“ vrátil se Račuk s úsměvem k situaci, za níž sklidil potlesk z tribun. O to víc si pak užil sladkou výhru nad nabitými Oceláři, o níž v nájezdech rozhodl navrátilec Jakub Strnad.

Na třinecké straně po prokaučované výhře přirozeně přetrvávalo hořké zklamání, které šlo víc než dobře zpozorovat na tváři kouče Marka Zadiny. „Věděli jsme, jak Kladno hraje. Jsou hodně živí a agresivní, ale po první třetině jsme si něco řekli a nástup do druhé třetiny byl skvělý, dali jsme rychlý góly a hráli přesně to, co jsme chtěli. Měli jsme víc ze hry, ale vystoupení ve třetí třetině bylo hodně špatný. Spousta zbytečných faulů, to nás stálo vítězství,“ uznal kolega Václava Varadi.

SESTŘIH: Kladno - Třinec 4:3 sn. K obratu Rytířů přispěl gólem i Jágr

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE