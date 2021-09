Alkohol, sázky, dluhy a vyhazov... Veselý má šanci od Zlína. Poslední?

Neměl výstroj, auto, ani kde bydlet. Na účtu díra. Z Havířova ho vyhodili, porušoval životosprávu. V překladu: pil. Z nudy. Taky sázel. Přimotal se do hospodské rvačky a dostal nakládačku. To byla pro vedení klubu poslední kapka. Co teď? Do zoufalé situace se mu ozval Zlín s nabídkou měsíční smlouvy. Nová šance pro Radka Veselého (25), možná poslední. V pátek proti Karlovým Varům (0:3) to ani on nevytrhl. „Šikovný hráč, má čistou hlavu,“ chválil ho parťák Antonín Honejsek.