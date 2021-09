Bídný Zlín dál na dně: Nemáme se kde nadechnout, uznává kouč Hamrlík

Už před zápasem je musel pohled na tabulku stresovat. Po něm ještě víc. Zlínští hokejisté se po porážce s Kladnem v prodloužení ponořili ještě do hlubšího bahna, prohráli sedmou z osmi extraligových partií a sestupový strašák se ozval ještě hlasitěji. „Nemáme se kde nadechnout, pohoda v mančaftu není,“ přiznává asistent Martin Hamrlík, sám někdejší veleúspěšný bek. Teď musí spolu s koučem Robertem Svobodou vymyslet, jak mdlou partu probudit.

Dvě třetiny to byla bída. Velká bída. Takže nebylo divu, že Rytíři vedli 2:0 a mašírovali ke třem bodům. Zlín od hladké porážky zachránily dvě kladenské lajdáckosti při bránění ve vlastním pásmu ve třetí části.

„To nás nakoplo. Kdybychom ten gól na 2:1 nedali, už se to jenom dohrálo. Doufali jsme pak v nájezdy, ale bohužel… Určitě jsme zklamaní. Neodehráli jsme dobrý zápas, bylo vidět, že u nás v hlavách převládá strach z prohry než touha po vítězství,“ vykládal Hamrlík, na němž už během utkání na střídačce bylo vidět, jak si rukama nervózně projíždí vlasy. Vypadal zachmuřeně.

Berani, kteří byli už před startem soutěže pasování za hlavního adepta na pád do první ligy, nejsou v pohodě. Jejich hra je ustrašená.

„Zbytečně jsme se zbavovali puků, to rozhodovalo,“ litoval útočník Darek Hejcman, rodák z Chomutova, který právě tady oslavil svůj první extraligový gól. Měl radost z toho, že u toho byla i rodina. Ovšem zkalila to týmová bída.

SESTŘIH: Kladno - Zlín 3:2p. Souboj dvou nejhorších rozhodl v prodloužení Wood

„Pohled na tabulku je špatný, co na to mám říct…“ povídal tiše Hejcman, který do Zlína přišel v minulé sezoně z Přerova.

Úvod do sezony jeho mužstvu nevychází, obavy jsou znát. Realita je neúprosná, první liga si tentokrát může do svých vod stáhnout až dva týmy. Toho posledního rovnou, dalšího z baráže. Psychika dostává zabrat.

„Nechceme si připouštět, že bychom měli být nervózní nebo že nám něco uniká. Sezona je dlouhá, bojujeme dál. Je ještě hodně kol, není nic ztraceného,“ burcuje zlínský útočník.

Kladno si mohlo malinko ulevit. Ale jenom částečně. Rytíře štvalo, že nebrali tři body. „Z toho, že jsme to nedotáhli, jsme zklamaní. Zlínu jsme darovali dva góly,“ litoval kladenský kouč David Čermák.

I tak se ale jeho mužstvu může o něco lépe dýchat. Je na dvanáctém místě a opustilo ty nejobávanější pozice. „Ale dneska se nerozhodlo nic. Sezona bude ještě strašně dlouhá,“ uvědomuje si kouč David Čermák.

O něco větší starosti mají ve Zlíně. Zvednou se Berani v sérii venkovních utkání?

