Vychytaný Hradec a konec. Furch se v Plzni loučí. Kam míří? Neprozradil

„Udělali jsme body proti silnému soupeři. Jsem rád, že můj poslední zápas tady byl vítězný, Sbírali jsme teď body a jsme na vítězné vlně. To mě těší,“ uvedl jedenatřicetiletý odchovanec pražské Slavie, jenž za Plzeň odchytal šest utkání a pomohl jí ke třem výhrám.

„Byly tam ode mě zápasy dobré i horší ze začátku. Prodělal jsem také nějakou v uvozovkách rýmičku a neodchytal kvůli tomu všechno. Měli jsme jako mužstvo výkyvy ve výkonech. Bylo to nahoru dolů. Poslední zápasy se ale celý tým zvedl,“ řekl Furch po třetí plzeňské výhře z posledních čtyř utkání. „Když se vyhrává, tak to člověka víc baví. Nálada v kabině je pak lepší,“ pochvaloval si účastník mistrovstvích světa 2016 a 2017 i olympijského turnaje 2018.

Zda se vrací do KHL, kde působil v šesti z uplynulých sedmi sezon, komentovat nechtěl. „Kde budu pokračovat je zatím v jednání. Víc bych to nechtěl specifikovat. Je to na dobré cestě, ale podepsáno nic není,“ dodal Furch, který v KHL chytal za Omsk, Čerepovec a naposledy za Minsk.

Plzeň - Mountfield HK: Domácí si rychle vzali vedení zpět! Svou šanci využil Kantner, 3:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:32. Přikryl, 24:55. Dzierkals, 34:46. Kantner, 59:46. Schleiss Hosté: 18:53. Cingel, 34:20. F. Pavlík Sestavy Domácí: D. Furch (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, Přikryl, Kuťák. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, Jank, McCormack – Jergl, Cingel, Orsava – Smoleňák (C), Lev (A), Lamper – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Kevin Klíma. Rozhodčí Jeřábek, Micka – Frodl, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2429 diváků

