Čihákovi návrat do Plzně zhořkl. Štvala ho lehkomyslnost po vyrovnání

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:32. Přikryl, 24:55. Dzierkals, 34:46. Kantner, 59:46. Schleiss Hosté: 18:53. Cingel, 34:20. F. Pavlík Sestavy Domácí: D. Furch (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, Přikryl, Kuťák. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, Jank, McCormack – Jergl, Cingel, Orsava – Smoleňák (C), Lev (A), Lamper – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Kevin Klíma. Rozhodčí Jeřábek, Micka – Frodl, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2429 diváků

Od roku 2014 byl v Plzni zvyklý Ladislav Čihák pobývat na střídačce domácích. Tentokrát se poprvé postavil na opačnou stranu barikády jako host. „Jsem rád, že jsem se mohl vrátit. Před zápasem jsem tu pozdravil spoustu známých a přátel. To bylo velice příjemné, ale jeli jsme sem vyhrát a porážkou mi to zhořklo,“ svěřil se po utkání.

Plzeňský celek mezitím převzali Václav Baďouček a Miloš Říha. „Pár detailů se tam změnilo, ale jinak hra byla víceméně stejná,“ porovnával Čihák. „Je to velice mladý tým, bruslivý, hodně se přesunuly lajny. Kodýtek, Schleiss, Kantner, tam to fungovalo. Klukům to přeju, proč by ne, ale spíš jsem se soustředil na naši hru a naše hráče,“ řekl.

Po těžkém rozjezdu, kdy Západočeši ztráceli i zápasy, v nichž třeba dlouho herně dominovali, se plzeňský celek začal zvedat. Už dovede přetavit střeleckou převahu na góly a taky umí udržet vedení. Proti Hradci se to tedy povedlo na třetí pokus, ale progres byl patrný. Indiáni bodovali popáté v řadě, přičemž potřetí za sebou vyhráli.

„Narazili jsme na tým, který se bodově zvedá. My jsme měli problém při hře s pukem, z našeho optického tlaku nevznikly žádné šance, hráli jsme po obvodu, netlačili se do brány. Utkání se přelévalo, byla v něm spousta nepřesností z obou stran. Ale nesmí se stávat, že za stavu 2:2 svojí lehkomyslností ztratíme puk v obranném pásmu a dostaneme další branku. Soupeře to samozřejmě hned nakopne, když tak rychle odpoví,“ pokračoval Čihák.

Narážel na moment z 35. minuty, kdy Matyáš Kantner zachytil rozehrávku hostů v jejich pásmu, s pukem udělal na pětníku rychlou otočku, přičemž se zbavil hradeckého Lalancetta, a následně kotouč poslal kolem clonícího beka Kaliny k tyči. Přesně 26 vteřin po druhém vyrovnání poslal Plzeň do vedení 3:2. A až tenhle zásek byl pro východočeský celek fatální. „Už jsme pak nedokázali zareagovat. Bylo to hlavně o útočnících, kteří si při hře pět na pět nedokázali vytvořit šance,“ navazoval hradecký Čihák.

Kantner pak ještě předvedl, proč nejen postavou připomíná plzeňskou legendu Bohuslava Ebermanna. Tedy kdyby ještě zpřesnil střelbu. Ve třetí části se po pravé straně přiřítil do útočného pásma, ale pálil těsně vedle tyče. A když se v závěru Mountfield snažil vyrovnat, vybojoval ve středním pásmu puk, jenže následně minul odkrytou bránu. Až Schleiss 14 vteřin před koncem pálil přesněji.

„Velice těžké utkání. Důležité bylo, že jsme krátce po vyrovnání hostí na 2:2 dokázali stav utkání zvrátit v náš prospěch. Minulé zápasy to vycházelo soupeřům a teď se to překlopilo na naši stranu. Naše výkony mají vzestupnou tendenci. Jsme spokojeni, že jsme tři venkovní body potvrdili v domácím prostředí?“ pravil spokojeně domácí kouč Baďouček.