Zabijácké duo Sparty se rozjíždí. Aspoň jednou jim to vyšlo, řekl Jandač

Fanoušci Sparty si na nedostatek možností podívat se na své miláčky na startu extraligy rozhodně stěžovat nemohli. Parta Josefa Jandače si totiž střihla hned šest duelů v řadě na domácím ledě. „Je to takové milé české přivítání,“ řekl k sérii Erik Thorell, nová posila. Pro kabinu Pražanů vskutku šlo o milou záležitost. Pětkrát ve zmíněné sérii zvítězili, naposledy si v 9. kole extraligy smlsli na Vítkovicích 3:1 a slaví velice vydařený vstup do soutěže.

„Musíme teď sbírat body doma. Víme, že venku už to pak bude těžké,“ pokýval hlavou po čtvrtém ze šesti domácích duelů Michal Řepík . A kapitánova slova se podařilo naplnit. Nedělní dostaveníčko s Kometou celek Josefa Jandače ovládl 3:2 v prodloužení, bitvu s dalším protivníkem z východu a nesmírně bohatou na brankové šance už jeho celek zvládl s plným ziskem.

„Šance tam byly, ale chybí nám poslední nahrávka, která uvolní spoluhráče a dá se to třeba do prázdné. Asi ty situace ale trochu přehráváme. Víme, že můžeme být lepší. Měli jsme si to udělat snazší,“ řekl k utkání sparťanský útočník Vladimír Sobotka . Zmínili to všichni zástupci tábora z Prahy. Všechno by bylo zalité sluncem, kdyby se proměňovaly šance.

Nutno totiž podotknout, že soupeř z Ostravy mohl odjet s daleko větším přídělem. Na vyložené příležitosti jasně dominovali hráči s velkým „S“ na prsou. Několikrát pálil v přesilovce Řepík, břevno trefil David Kaše a také Zdeněk Doležal. Brankář Aleš Stezka mnohokrát držel parťáky výtečnými zákroky. Také ho po právu zhruba stovka vítkovických příznivců nadšeně vyvolávala. „Jen díky němu jsme zůstali tak dlouho ve hře,“ přikývl asistent trenéra Vítkovic Radek Philipp.

Sparta - Vítkovice: Michal Řepík zvyšuje v přesilové hře, 2:0

Liga si však především musí začít všímat nové elitní zbraně. Pravda, zatím se teprve dostává do pravé provozní teploty, nicméně potenciál ničit protivníky má obrovský. Spojení Erika Thorella a Michala Řepíka v přesilovkovém komandu vypadá nesmírně zajímavě.

Poznáte, že ti dva se hledají, jeden křižný pas střídá druhý a vzájemně si chystají palebné pozice. Především přihrávky nejproduktivnějšího sparťana Thorella jsou lahůdkové. Právě jejich souhra rozhodla zápas. Ve chvíli, kdy oba přestanou některé situace přehrávat až do prázdné branky, těžko se budou zastavovat.

„Před tímhle zápasem jsme měli vysoké procento úspěšnosti přesilovek. Pořád to není ono a stále hledáme. Ale Thorell je velice šikovný hráč. Dovede vystřelit, dovede nahrát. Řepík je naopak zase koncový hráč. Nyní jim to teda alespoň jednou vyšlo, ale jinak ty zbylé přesilovky nebyly z naší strany dobře sehrané. My ty situace přehráváme, místo abychom si to zjednodušili,“ pochválil čerstvou souhru trenér Sparty Josef Jandač a zároveň pokáral další ekipy v početní výhodě, které tak produktivní nebyly.

„Musíme to zlepšit, to si nemusíme nic nalhávat, ale nedělal bych z toho velkou tragédii. Tentokrát to jen bylo očividné, že bylo mnoho těch přesilovek,“ doplnil trenérova slova Vladimír Sobotka. Právě on by měl rozpohybovat druhou přesilovkou skupinu. Psychicky si pomohl, připsal si první gól v ročníku, skóre utkání uzavřel brankou do odkryté klece. „Čekal jsem na to a jsem za to rád. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, to je hlavní,“ uzavřel forvard.

Sparta - Vítkovice: Hostům neuznali gól, Flick se pak porval s Formanem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:45. Buchtele, 08:04. Řepík, 58:35. Sobotka Hosté: 09:55. Flick Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Polášek, M. Jandus, Mikliš, Jurčina, Tomáš Dvořák, Němeček – E. Thorell, R. Horák, Řepík – Sobotka, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Z. Doležal, M. Forman – J. Konečný, Vitouch, Prymula – Zikmund. Hosté: Stezka (Dolejš) – Gewiese, R. Polák, Galvinš, Machů, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok, Marosz, Roberts Bukarts – Afanasjev, J. Hruška, Svačina – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Fridrich – Bernovský. Rozhodčí Lacina, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 5 317 diváků

