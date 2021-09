Jako slepý k houslím, smál se Forman, jak se nachomýtl k bitce s Kanaďanem

Hotovo, vymalováno. Rytíř Vítek Prahu nedobyl, porážku 1:3 nekousal snadno. Poté, co Vladimír Sobotka do prázdné branky utkání definitivně rozhodl, alespoň se hosté z Ostravy rozhodli vyvolat šarvátku. V roli hlídače sparťanského brankoviště? Miroslav Forman. Za intenzitu ran jeho pravačky by se na konci třetí třetiny nemuseli stydět ani borci v ringu. „Tušil jsem, že se před tím střídáním něco semele,“ přikývl forvard.

„On má tohle rád,“ řekl s úsměvem po vítězném utkání Vladimír Sobotka . Řeč byla o blonďatém rváčovi ze třetí formace Miroslavu Formanovi. V situaci, kdy Sparta vedla 3:1 a do konce duelu zbývala méně než minuta, zatlačili hráči Vítkovic na brankoviště Alexandera Saláka . Během sekund se utvořili dvojičky, z nichž jasně nejaktivnější utvořil právě zkušený sparťan s Kanaďanem Robem Flickem.

„Přišel jsem k tomu zase jako slepý k houslím. Najednou mě ta šarvátka odvezla až do rohu a už to tam lítalo. Ale před tím střídáním jsem byl připravený, že to oni budou dohrávat,“ popsal Forman vývoj situace. Soupeři na cestu do Vítkovic přidal několik silných pravých háků a O2 Arena řvala nadšením. „Přitom jsem se v té bitce chtěl jen co nejrychleji zorientovat,“ kroutil hlavou útočník.

Sám se tak podle svých slov ocitl nevědomky u klíčových situací. Nejprve v první třetině rozjel akci, po níž se prosadil dlouholetý kamarád Jan Buchtele . Mimochodem, jeho střela do víka nemohla sednout lépe. „On to takhle prostě umí trefit, má to v sobě,“ pochválil parťáka Forman. A o pár minut později zaclonil během přesilovky při střele Michala Řepíka. Vše pak korunoval závěrečným soubojem.

Body tak sice nezapsal, ale do průběhu utkání vepsal svůj otisk (nebo spíše pěst) velmi silně. „Těžký zápas, jsem hlavně rád, že jsme ho vyhráli,“ shrnul po utkání. I on hodnotil především kladně domácí bilanci. Sparta totiž posledních šest bitev sehrála před domácím publikem a hned pětkrát odešla s vítězstvím. Ideální start do ročníku.

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 3:1. Výhru Pražanů pojistil Sobotka gólem do prázdné

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:45. Buchtele, 08:04. Řepík, 58:35. Sobotka Hosté: 09:55. Flick Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Polášek, M. Jandus, Mikliš, Jurčina, Tomáš Dvořák, Němeček – E. Thorell, R. Horák, Řepík – Sobotka, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Z. Doležal, M. Forman – J. Konečný, Vitouch, Prymula – Zikmund. Hosté: Stezka (Dolejš) – Gewiese, R. Polák, Galvinš, Machů, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok, Marosz, Roberts Bukarts – Afanasjev, J. Hruška, Svačina – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Fridrich – Bernovský. Rozhodčí Lacina, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 5 317 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE