Ocelář Marinčin si nechá puk, ptal se po teči: Ještě mám nějaké zlozvyky

„Stál tam úplně super, brankář neviděl nic,“ chválí Daňa obránce Marinčin. „Hned jsem se Marka ptal, zda to tečoval. Ale řekl, že ne. Šlo to přímo, takže super. Hlavně se těšíme z vítězství.“

Tomáš Kundrátek vám přivezl puk, sbíráte tyto trofeje?

„Mám za každý gól, který jsem dal, puk. Určitě si je nechávám, protože nikdy nevíte, kdy v kariéře co bude. Jsou to pěkné vzpomínky.“

Počkejte, sbíráte puk za každý gól?

„Ne (směje se). Každý první v novém klubu. To bych jich měl plný vak.“

Do Třince jste přišel po letech v zámoří, už jste se v novém klubu usadil?

„Určitě ano, co se týče chlapců a mužstva, je to super. Ve hře ještě mám nějaké zlozvyky z malého hřiště, ale je to každým zápasem lepší a lepší.“

Jaké zlozvyky?

„Nebudu o nich vyprávět, protože soupeři budou pak vědět.“ (usměje se)

Souboj Třince s Libercem je reprízou posledních dvou finálových bitev. Vnímal jste to i vy?

„Věděl jsem o tom, jasné. Ale nevím, já osobně jsem to bral, že je to zápas, který musíme po Kladně (prohra 3:4 po nájezdech) vyhrát. Takže jsme rádi, že jsme vyhráli.“

Občas jste si vyrazil dopředu, pomohl vám gól k vyššímu sebevědomí?

„Gól mi nějakým způsobem pomohl, ale je třeba hrát stále zodpovědně. Bylo to normální, nevnímal jsem, že jdu úplně dopředu.“

Po osmi zápasech máte 4 body (1+3), rozjíždíte životní sezonu?

„Ale ne, už jsem měl i více bodů, takže to životní sezona není. Nevím, já se na body nijak moc nedívám, snažím se, abychom vyhrávali. Zajímají mě body do tabulky, protože cíl máme jasný. Být v tabulce nahoře. Mohli jsme vyhrát i více zápasů, ale nevadí. Je to začátek sezony, šlapeme dále. I když se nějaký zápas nevydaří, tak ten následující musíme vyhrát, potvrzovat naše kvality.“

Vnímáte, že jste jako noví hráči a posily spolu s Nestrašilem, Daněm a Mazancem do týmu úspěšně zapadli? Jaká byla adaptace?

„Kluci nás přijali super. V CHL jsme se sehrávali, ale každý zápas je to lepší a lepší. A bude to lepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:25. Marinčin, 23:42. Martin Růžička, 28:42. M. Kovařčík, 30:22. Marcinko, 35:46. Martin Růžička, 45:54. Hrňa, 49:44. A. Nestrašil Hosté: 11:24. Záborský, 36:48. Ordoš Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Gríger, Ordoš – Záborský, Filippi, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Šír – Jiruš. Rozhodčí Šír, Vrba – Gerát, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 396 diváků

