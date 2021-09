Tříbodový Hrňa zkrotil Bílé Tygry: Chtěli nám to vrátit za finále

Dal gól po parádní kombinaci s Ondřejem Šedivým a Tomášem Marcinkem, přidal k tomu dvě asistence. „Ani nepamatuji, kdy jsem naposledy tři body měl,“ smál se třinecký útočník. „Vůbec nevím. Ty brďo, to už bude historie. Jestli jsem vůbec někdy tři body měl...“

Nedávno se vám narodila dcera, evidentně spí dobře a vy jste v pohodě, souhlasí to?

„Jo, spí. Malá nám dělá radost. Ona sice spí více přes den, ale v noci také paráda proti Sedoušovi (syn Sedrik), který byl hyperaktivní. Je to zlaté dítě.“

Co vás k demolici Liberce nakoplo?

„Byl to od nás parádní výkon. Sice jsme tam měli výkyv asi deset minut, ale jinak jsme si pomohli v přesilovkách, ubránili oslabení a napadaly nám tam góly. Parádní výkon. Hlavně jsme chtěli odčinit zbytečnou prohru v Kladně (3:4 po nájezdech).“

Potkaly se dva nejlepší týmy minulé sezony a vyzněl jasně pro vás. Přece jenom, nepřekvapil vás takový rozdíl ve skóre?

„S Libercem je to vždycky boj. Výsledek zrovna takto vyšel, ale každý zápas s nimi je na krev. Snažíme se a teď nám to tam napadalo.“

Co vám ukázalo repete finále o síle vašeho mančaftu? Útočníků vám odešlo dost a tým se změnil.

„Noví kluci zapadli perfektně. Nejenom na ledě, ale i v kabině, pomáhají táhnout ofenzivu. Liberečtí se na nás chtěli vytáhnout a vrátit nám dvě předešlá finále, ale my jsme k tomu přistupovali, jako bychom s nimi znovu hráli finále.“

Liberec má aktuálně nejhorší přesilovku v lize. Překvapuje vás to?

„Bohužel, někdy to tak je. Přitom hráče tam mají na přesilovku velice kvalitní, jenže jim to tam teď nepadá. Za chvilku se jim může přesilovka znovu rozjet.“

Vy jste podruhé v sezoně nasázeli sedm gólů, takže střelecky a ofenzivně vše funguje?

„Jsme rádi, že nám to lepí a padá to tam. Jen ať to tak pokračuje. Ale musíme si dávat bacha na výkyvy, které jsme měli v Kladně nebo s Brnem. Teď jsme také na pět deset minutek trochu polevili a zbytečně nás to pak stojí síly otáčet zápas.“

Vy jste se po parádní kombinaci Šedivého s Marcinkem trefil bruslí?

„Myslím, že jsem to trefil bruslí. Šeďa našel Marciho úplně perfektně, protože když jsem se pak díval na kostce, tak tam bylo strašně moc hokejek. Parádní nahrávka, Marci mi to dal úplně do prázdné. Já se jen do toho snažil nějak poskládat a trefilo mi to brusli.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 7:2. Oceláři ve Werk aréně rozdrtili Tygry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:25. Marinčin, 23:42. Martin Růžička, 28:42. M. Kovařčík, 30:22. Marcinko, 35:46. Martin Růžička, 45:54. Hrňa, 49:44. A. Nestrašil Hosté: 11:24. Záborský, 36:48. Ordoš Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Gríger, Ordoš – Záborský, Filippi, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Šír – Jiruš. Rozhodčí Šír, Vrba – Gerát, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 396 diváků

