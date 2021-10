Liberecký hrdina Vitásek: Už jsme se na to s Láďou prostě nemohli dívat

Lídr libereckých Bílých Tygrů Ladislav Šmíd to nazval černou sérií. Šest duelů bez vítězství pořádně drásalo nervy vicemistrů z posledního ročníku. Hlavní problém? Mizerná efektivita v zakončení a tragická přesilovka. Případnou sedmou prohru v řadě odvrátili dva obránci. Zmíněný Šmíd, a hlavně Ondřej Vitásek. „V roli střelce ale vážně úplně nejsem,“ rozesmál se po utkání. On a jeho parťáci tak mohli slavit výhru 3:2.

„Uklidil to pěkně, zkušeně,“ smekl před Ondřejem Vitáskem gólman soupeře Dominik Hrachovina . „To přehání, vážně jsem do toho jenom plácnul a byl z toho gól,“ dodal obránce domácích. Oba mluvili o situaci, která se odehrála deset minut před koncem. Vyrovnaný, a pro Bílé Tygry nesmírně podstatný duel nakonec na domácí stranu překlopil muž, od něhož se čekalo velmi málo.

„My doteď pořád hráli na krásu, pořád jsme situace překombinovávali. To se nevyplatilo, a hlavně si to můžeme dovolit až ve chvíli, kdy budeme mít nahrané body. V tuhle chvíli musíme jen atakovat bránu a doufat, že to tam padne tak, jako dnes. I ten první gól. Láďa to hodil na kasu, ani to nebyla rána a já jsem si před branku jen stoupl. A to je přesně ono,“ řekl střelec druhé liberecké branky Vitásek k první trefě svého kamaráda z obrany.

Muž, jenž dal v extraligové kariéře zatím jen 14 branek vytáhl své parťáky z pořádné temné sluje. Sedmá prohra totiž nebyla tak daleko, jak by se mohlo zdát. Motor byl první dvě třetiny o něco lepším celkem, hodně tomu pomohla i naprosto hloupá vyloučení domácích. „Strašně nás ta série mrzela a štvala. Snažili jsme se to zlomit každý zápas, bohužel se to nedařilo. Ale byli jsme trpělivý a dnes nám to konečně přineslo ovoce,“ lebedil si.

Dva obránci tak zapříčinili klíčové otočení bitvy. Před velmi očekávaným pátečním střetnutím s pražskou Spartou šlo o důležité posílení vlastní sebedůvěry. Mluvil o tom po zápase jak Vitásek, tak i Šmíd . Z obou navíc bylo nesmírně patrné, jak moc se jim ulevilo. Smáli se, vtipkovali. Ironií je, že hráli poprvé v sezoně v jednom obranném páru. Patrik Augusta se rozhodl pro změnu a oba třicátníky postavil vedle sebe. Chtěl především dodat klid týmu na co největší čas. Šmíd totiž už tradičně odehrál skoro 25 minut, jeho parťák necelých 17.

„Vyhráli jsme, bereme to vítězství. Můžeme být šťastní do půlnoci a zítra zase půjdeme do práce a budeme se chystat na pátek a na Spartu,“ zakončil hrdina své povídání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:54. L. Šmíd, 49:28. Vitásek, 56:10. Klepiš Hosté: 18:22. D. Voženílek, 58:14. L. Pech Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, L. Šmíd (A), Melancon, M. Rosandić, M. Ivan, Derner – Ordoš, Filippi, Birner (A) – M. Zachar, Gríger, J. Vlach – Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman – J. Šír, P. Jelínek (C), Rychlovský – Klapka. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Percy, Štencel, Vráblík, Štich – Abdul, M. Toman, Valský – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – M. Beránek, M. Hanzl, Holec. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Rampír, Bohuněk Stadion Liberec, Home Credit Arena Návštěva 4255 diváků

