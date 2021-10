Extraliga starců a ochozy stadionů bez diváků. Co za tím vězí?

Tahle liga JE pro starý! A bude i nadále. Na čele bodování se zažité pořádky nemění, i nadále vládne zkušenost a vysoký věk. Pouze tři hráči mladší 29 let se prodrali do TOP 10 produktivity. Liga se potýká i s dalším, závažným problémem. Brutálním propadem návštěvnosti většiny extraligových celků. U některých týmů jsou poklesy přes 50 % a tamní vedení hledá cesty, jak lidi na hokej zase přitáhnout. Co stojí za tím, že návštěvnost šla dolů? A mohou něco kluby dělat jinak? V tradičně netradičním extraligovém videu se tématům věnovali hokejoví redaktoři deníku Sport, Jan Denemark a Ondřej Kuchař.