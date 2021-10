Velká pardubická nula: Dynamo nedalo gól. Olomouc není jen banda válečníků

Jistě, všechny oči mířily hlavně na Davida Krejčího . Minule s Třincem zůstal poprvé v sezoně bodově na suchu, teď do toho asi zase kopne... Ne, nekopl, což nakonec nevadí. Hrábli jiní. Pardubice nedokázaly vynalézt recept na bezchybného brankáře Jakuba Sedláčka. Minule Dynamo demolovalo Zlín, do pohody se dostával útok Adama Musila s Anthony Camarou, góly od začátku sezony sype Robert Říčka. Ale s Olomoucí nic, střelecky za nula.

Hanáci ukázali, že nejsou jen banda válečníků + jedna mega hvězda Krejčí. Co vytáhli Petr Strapáč s Petrem Kolouchem v prodloužení? Trošku přivřete oči, černá Olomouc se rázem jeví jako černá Bostonu a vidíte Brada Marchanda, jak nahrává od mantinelu, David Pastrňák před brankou pohotově zakončuje. Gól, rozhodnuto, 1:0, jde se do kabiny. Když si zrak protřete, byli to Strapáč s Kolouchem, ale klíčová akce zápasu byla v jejich podání rychlá, pohotová, přesná... Zkrátka delikátní!

„S Olomoucí to bývají těžké zápasy, nemůžeme se přizpůsobit jejich hře, ale hrát tu naši a dát nějaké góly v první třetině,“ plánoval před utkáním Matej Paulovič. Prognózu trefil, gól se nekonal a byla to šichta, kde se po 60 minutách body dělily.

A David Krejčí? Už je to sice dávná historie, ale vrátil se i tak trochu do známého prostředí. Až do září byly Pardubice jediným klubem, kde si zahrál extraligu. Pomáhal jim při výluce NHL v sezoně 2012/2013, do klubu ho zlákal kamarád Aleš Hemský . Řádili, užívali si žabky v útočné třetině, Krejčí si připsal 27 bodů ve 24 zápasech, Hemský 32 ve 27. Jejich angažmá klub vyšlo na 6,1 milionu, ovšem peníze nešly na konto hvězdám. „U nás hráli de facto zadarmo. Drtivou většinu nákladů znamenaly úhrady zahraničním pojišťovnám,“ vysvětloval Roman Šmidberský, v té době majoritní akcionář klubu.

Vzpomínka se váže i na detail, že v Česku nechtěl žádný pojišťovací dům riskovat. Doma se záruku pro zbytek kariér dvou šikulů z NHL sehnat nepodařilo. V případě, že by jim zranění z extraligy ukončilo kariéru, vyšlo by plnění klidně na sumu přes 100 milionů. Takže klub musel smlouvu uzavřít v cizině.

Jen pak se šestimilionová částka poměrně dlouho pardubickým hokejem vlekla. Dynamo tehdy skončilo ve finanční ztrátě a ve Šmidberského éře operovalo často i tím, že suma za pojistky měla velký vliv na díru z rozpočtu.

A co Krejčí předvedl teď poprvé jako soupeř? Dá se říct, že svůj standard, který je na místní poměry extrémně vysoký. Když jste se zaměřili na jeho řešení situací s pukem, mohli jste kývat a tleskat. Nechyboval, neztrácel, vše vyhodnotil přesně. Pokud vidíte dvě možnosti, jeho computer dovedl odhalit třetí, překvapivou. Jednou jeho nahrávky spustily docela slušný bengál, když Olomouc hrála na začátku třetí třetiny přesilovku.

Sám se dvakrát pokoušel pálit, pak jednou signalizoval další ránu, ale otočil se nečekaně zpátky a nabíjel Lukáši Nahodilovi mezi kruhy. Za chvíli měl šanci Jan Knotek, ale nic z toho. Stejně jako z asi dvouminutového pardubického závaru, který kolem 50. minuty rozjela Musilova lajna a do útočné třetiny prostřídaly další dvě. Brankář Sedláček držel. Olomouc pak druhý bod urvala při trysku v cílové rovince.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 0:1p. Čekání na gól utnul až v prodloužení hostující Kolouch

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 63:34. P. Kolouch Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, R. Kousal, A. Musil – Říčka, O. Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: J. Sedláček (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Olesz, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Pešek, Malý Stadion enteria arena

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE