Zaťovič o smršti s Kladnem: Pokud chceme úspěch, takhle hrát nemůžeme

Nažhavení po nakopávající výhře nad Libercem prahli brněnští hokejisté i po vítězství nad Kladnem. Dočkali se, ale „pouze“ za dva body. Kometa v šílené gólové přestřelce (6:5p) málem úplně ostrouhala, když ve třetí třetině prohrávala 3:5. Situaci tak musel vzít do rukou kapitán Martin Zaťovič, jenž šťastným gólem a asistencí řídil obrat. „Už to s námi vypadalo špatně. Buďme rádi za dva body,“ uznal zkušený lídr, který dostal pár sekerek od exparťáka Tomáše Plekance.

Berete dva body z Chomutova po tak bláznivém zápase jako velmi cenné?

„Chtěli jsme to zvládnout za tři body, ale vlastními chybami jsme jim darovali strašně moc gólovek a ještě spoustu šancí gólman chytl. Myslím si, že pro nás je to spíš ztráta bodu.“

Gólovou přestřelku s Kladnem asi nejde nazvat jinak než pořádnou šíleností, viďte?

„Hlavně první třetina byla šílená. Šancí bylo spoustu na obou stranách a taky hromada tyček. Gólmani toho hodně pochytali. V závěru jsme prohrávali 3:5, už to s námi vypadalo špatně, já jsem ale pořád věřil, šance jsme měli. Naštěstí jsme vyrovnali, takže vzhledem k výsledku buďme rádi aspoň za dva body.“

Trenér Kalous po zápase řekl, že se mu v utkání místy zdálo, že přijelo dvacet lidí z Bohnic. Souhlasíte?

„Vypadalo to tak. Hlavně po druhé třetině jsme si museli něco důrazně říct, protože fakt se to hrálo nahoru dolu. Vždycky jsme někde úplně nesmyslně propadli, a pak na nás dva jeli. Tým, který chce myslet na úspěšnou sezonu, takhle hrát nemůže. Musíme trošku krotit emoce a hrát takticky.“

Kladnu jste uštědřili pořádný šok, když jste i díky vašemu gólu během 21 vteřin srovnali z 3:5 na 5:5.

„K tomu gólu jsem přišel jako slepej k houslím. Poslední tři zápasy jsem měl strašně moc šancí a vůbec to tam nepadalo. Byli jsme na to úplně… nasraní, abych to řekl slušně. (směje se) Nicméně jsme věřili, že musíme dát nějaký gól a pomoct mančaftu to zvládnout. Byli jsme rádi, když to Luboš (Horký) rozhodl.“

Vám se po konečně proměněné šanci taky muselo ulevit, že ano?

„Ulevilo se mi, že jsme udělali body a vydolovali jsme je pro nás. S lepšími statistikami se člověk samozřejmě cítí lépe, ale my potřebujeme bodovat jako tým a to je pro nás důležitý.“

Kladno - Kometa Brno: Zaťovič nachytal Bowa střelou mezi betony, 5:5

Když jste se naposledy setkal na ledě s Tomášem Plekancem, hráli jste spolu za Kometu, nyní jste proti sobě stáli. Jak se vám hrálo proti bývalému parťákovi?

(usmívá se) „S Plekym se známe. Uštědřil mi tam pár sekerek, jak on to umí, ale bylo to v pohodě. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, ale jde vidět, že s Džegrem (Jágrem) to i ve svých letech pořád táhnou, což je paráda. Co jiného říct k Jardovi… Je prostě neuvěřitelný, co ještě dokáže a jak hraje. Hlavně ať mu drží zdraví, hokej ho baví a ať ukazuje mladým, jak se to hraje.“

Spoluhráč Michal Krištof se podruhé v řadě trefil. Přidal i dvě nahrávky. Naposledy proti Liberci prozradil, jak mu manželka řekla, že se jinak nemá vracet domů. Tentokrát zřejmě bude moct, viďte?

„To nevím, zeptejte se Michala, jak to mají doma, za co ho pouští domů a jestli spí na gauči. (směje se) Hlavně, že máme dva body, tak snad ho pustí domů. Uvidíme ráno na tréninku.“ (usmívá se)

