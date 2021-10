Mladík Filip skolil Spartu a rozzářil fanoušky: Fandili víc než domácí

Dal zřejmě zatím tu nejsladší trefu v kariéře, kterou si ale jako gól již nepočítá. Zklamání na tváři kladenského útočníka Matyáše Filipa byste ovšem po zápase se Spartou jen těžko hledali. Vždyť se v pikantní bitvě stal jediným úspěšným střelcem při nájezdech, během nichž rozhodl o velecenné výhře 4:3sn. Dvacetiletý hokejista, který odehrál premiérový zápas v zaplněné O2 areně, si proměněný nájezd náležitě užil před jásajícím kotlem Rytířů. „Věděl jsem přesně, co udělám,“ culil se hrdina Středočechů, kterého čeká ještě mastné doplácení do týmové pokladny.

Jak jste si užil zápas se Spartou před tak ohromnou kulisou?

„Je to úžasný, byl to můj první zápas v O2 areně. Moc jsem si to užil. Splnil jsem si dětský sen.“ (usmívá se)

V závěrečných minutách třetí třetiny se vám povedlo parádně srovnat z 1:3 na 3:3. Kde se ve vás během náročné bitvy vzala síla ke zvratu?

„Je pravda, že z naší strany to bylo celkem utahaný. Nebylo to tak, jak bychom chtěli, i když jsme odehráli celkem dobrý zápas. Na konci jsme sebrali všechno, co v nás bylo, vyrovnali jsme a nakonec vyhráli, což je super.“

Musela to být neuvěřitelná euforie, viďte?

„Určitě. Kluci se tak ohromně tlačili do brány, a když padl gól na 3:3 dvacet vteřin před koncem, tak to bylo úžasný.“

Byl jste jediným úspěšným nájezdníkem. Prozradíte, co jste si říkal před jízdou na Alexandera Saláka?

„Modlil jsem se, aby od nich nikdo nedal a abych mohl jít na to s klidnou hlavou. Věděl jsem dopředu, co udělám. Vyšlo mi to, takže jsem spokojený.“

Vítězný nájezd jste navíc proměnil před kladenským kotlem, před nimiž jste i políbil dres.

(usmívá se) „Věděl jsem, co chci udělat v případě, když bych nájezd dal, a taky jsem ho dal. Na Kladně jsem od mladšího dorostu a patří to všem divákům, kteří nás jezdí podporovat.“

Jako gól se vám nájezd sice nepočítá, ale po skolení Sparty vám jistě něco proběhlo hlavou, že ano?

„Už mi kluci říkali, že se to nepočítá. (směje se) Já jsem jim ale říkal, že mi je to úplně jedno. Důležitý jsou hlavně dva body do tabulky, kterou sledujeme. Sbíráme každý bod.“

Proběhla nějaká konzultace s pokladníkem v kabině?

„Mám u něj už vysokou částku za první gól. (směje se) Musím to ještě doplatit, je tam toho hodně.“

Vnímal jste během vašeho prvního ligového utkání na Spartě vzájemnou rivalitu?

„Musím říct, že jsem si to velice užíval. Myslím si, že divákům se to taky muselo moc líbit. Bylo to se vším všudy.“

Určitě nešel přehlédnout rozdíl mezi zaplněnou O2 arenou a Chomutovem, kam na vás chodí ani ne 1300 diváků, viďte?

„Je to rozdíl. V Chomutově na nás chodí 1300 diváků, ale jsme za to rádi, protože víme, jak to pro ně musí být těžký. Těší mě, že nás podporují i tak. Před zápasem v O2 areně jsem byl trošičku nervózní, když jsem viděl lidi, ale to opadlo.“

Přišli jste si díky početné kladenské výpravě na tribunách skoro jako doma?

„Dá se říct, že jo. Přišlo mi, že naši fanoušci fandili i víc než sparťanští. Jen jsem koukal, jak nás ženou dopředu.“

Nepočítaje jeden start za Kladno před dvěma roky, jak si užíváte premiérovou sezonu v extralize?

„U toho jednoho zápasu to byla shoda náhod, navíc jsem odehrál jen tři minuty, takže to jsem ani neměl možnost si užít. Nyní dostávám i důvěru od trenérů. Dá se říct, že dostávám vysoký ice-time na to, kolik mi je. Jsem hrozně rád, že mi trenéři důvěřují.“

