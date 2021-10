ONLINE + VIDEO: Sparta - Pardubice 1:1, srovnal Mikuš. Třinec ovládl derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:59. F. Chlapík Hosté: 58:31. J. Mikuš Sestavy Domácí: Neužil (Cichoň) – Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek, Tomáš Dvořák, Jurčina (A), M. Jandus – E. Thorell, Sobotka, M. Řepík (C) – D. Kaše, F. Chlapík, M. Forman (A) – Buchtele, Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Hašek. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Špůr, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Třinec ovládl derby

Hokejisté Třince zvítězili v dohrávaném utkání 8. extraligového kola na ledě Vítkovic 4:1. Oceláři tak bodovali podvanácté za sebou, derby opanovali potřetí v řadě, vedou tabulku a vítězně odstartovali čtyřzápasovou sérii zápasů v arénách soupeřů.

Hned zkraje úvodní dvacetiminutovky se do slibné šance probil domácí útočník Krenželok, vylákal třineckého gólmana Mazance ven z branky, jenže poté nedokázal zasunout puk mezi tyče. Hosté pak měli k dispozici dvě přesilovky krátce za sebou, ale nedokázali s nimi naložit úspěšně.

I přesto šli do šatny po první části spokojeni, protože 17 sekund před sirénou Ondřej Kovařčík střelou zpoza pravého kruhu propálil brankáře Stezku a Třinec vedl. Po vyloučení Šedivého vteřinu před koncem první třetiny odstartovaly Vítkovice druhou část přesilovkou, jenže ji nevyužily. A krátce nato inkasovaly podruhé.

Po nenápadném průniku vystřelil Kundrátek zpoza Plášila, Stezka měl zakrytý výhled a puk mu propadl mezi betony do branky - 0:2. Ostravané přidali a měli šance. Pokusy Kaluse a Hrušky sice zlikvidoval Mazanec, ale na pohotovou dorážku Chlána ze 30. minuty byl krátký.

Vítkovický celek vycítil šanci, třinecký gólman Mazanec si však poradil s dělovkou Plášila od modré čáry i pohotovou střelou Bernovského z levého kruhu. Úřadující šampion definitivně překlopil výsledek na svou stranu ve třetí části.

V jejím úvodu zůstal mezi kruhy volný Daňo, jenž si chytře poradil se Stezkou. A když v čase 48:47 sebral puk v mezikruží Roman a pohotově propálil domácího gólmana, bylo o výsledku bitvy tradičních soupeřů jasno.

Vítkovičtí prohráli 1:4 a na svém ledě v probíhající sezoně ztratili druhé ze tří utkání, zato Oceláři navázali na domácí výhru nad Mladou Boleslaví a zvítězili v šestém z posledních sedmi duelů.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Sice jsme hráli dobře, ale nemáme ani bod. Do utkání jsme vstoupili aktivně, hráli jsme dobře. Pak jsme přečkali dvě oslabení a za hru v nich musím hráče pochválit, nedostali jsme v nich ani gól. Zamávala s námi ale branka sedmnáct vteřin před koncem třetiny. Ve druhé části jsme soupeře přestříleli, snížili jsme na 1:2 a tlačili jsme dál, ale další gól se nám nepodařilo vstřelit. Třinec nás pak potrestal. Herně kluci odvedli maximum, snad kromě gólů, které nám chybí. Strašně se na ně nadřeme.“

Václav Varaďa (Třinec): „Za výsledek a tři body do tabulky jsme hodně rádi, i když předvedený výkon nebyl z naší strany tak dobrý, jak bychom si v derby představovali. Někdy hrajeme moc hezky a body nejsou, jindy je to zase naopak. Při šňůře venkovních utkání, která nás čekají, je to pro nás pomoc. Tým si výhry určitě váží.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:07. Chlán Hosté: 19:44. O. Kovařčík, 23:18. Kundrátek, 44:07. Daňo, 48:47. Miloš Roman Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – K. Afanasjev, J. Hruška (A), Fridrich – R. Bondra, Dej, M. Kalus – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Hosté: Marek Mazanec (Šimboch) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, R. Szturc, Kofroň – Dravecký (A). Rozhodčí Šír, Kubičík – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 325 diváků