Únik před tygří krizí. Bulíř střelecky řádí v Plzni: Kluků z Liberce je mi líto

Ani v Plzni mu parťáci a fanoušci neřeknou jinak než Bulda. Jeho přezdívku se museli rychle naučit i dva švédští kamarádi z lajny, Ludwig Blomstrand a Gustav Thorell. Oba, stejně jako Michal Bulíř, také dorazili do města na západě Čech před sezonou. A sedli si. Náramně. Zmíněná trojice se zapříčinila o jeden z nejlepších duelů sezony proti Spartě.

Úžasný závěr, kdy Indiáni povstali ze stavu 1:3 a i přes sparťanské vyrovnání na 4:4 dovedli utkání ke třem bodům, to prostě zaplněnou domácí halu bavilo. Fandové mohli dlouho miláčkům děkovat hlavně díky práci druhé formace. „Když jsme to otočili, tak jsem chtěl projet halou ven. Vůbec jsem nevěděl, kam mám jet. To byla neskutečná euforie. Bohužel přišlo vyrovnání. Pak je důležité zůstat hlavou v zápase, abychom ho neztratili. Pocity jsou nyní úžasné,“ lebedil si po utkání Bulíř.

Jeho branka tak sice vítězství nepřinesla, obrovské emoce ale ano. „Jednoznačně, tyhle zápasy jsou top. Sparta není zalezlá, chce hrát hokej a odrazí se to na tom, pokud i soupeř chce hrát. To musí bavit. A co říct k Ludwigovi? Prostě hattrick hero,“ doplnil se smíchem po výhře 5:4. Na jeho pochvalu rychle navázal i Blomstrand. „Bulda nás skvěle doplňuje, zlepšujeme se každým utkáním, jdeme nahoru,“ pochvaloval si i střelec hattricku.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 5:4. Přestřelku rozhodl hattrickem Blomstrand

Především druhá část jeho výpovědi je nesmírně pravdivá. Jdou nahoru. Jako celek i jednotlivci. Bulíř s Blomstrandem jsou nejlepší střelci týmu, který zažívá parádní období. Z posledních sedmi bitev padl jen jednou. Jinak samé tříbodové zisky. Aktuálně je z toho šesté místo a kontakt se špičkou se ztrátou pouhých šesti bodů na lídra z Pardubic.

„Jsem rád, začátek tady z mé strany nebyl, jak jsem si představoval. Teď si to sedlo, začínáme si rozumět. Chtělo to trochu času. Jsem rád, že můžu pomoci ke třem bodům,“ okomentoval Bulíř svou proměnu. Mimochodem, zmíněná zápasová série se nápadně kryje právě s bodovými přísuny třicetiletého útočníka. Jeho zlepšené výkony jako by nakoply druhou lajnu a najednou mají Indiáni dvě útočné úderky.

Na prostých číslech je to vidět. Jen Sparta a Pardubice vstřelily více branek. Holt dobře zvolené nové působiště, správná volba. Všechno by mohlo být zalité sluncem. Ale není.

Když došlo k dotazu, co říká špatné formě „svého“ Liberce, zamračil se. Jeho bývalý klub se trápí. „Sleduji každý zápas, pokud se to nebije s naším utkáním. Vždy si to zapnu. Co k tomu říct? Mrzí mě to, je mi líto kluků. Jsem s nimi v kontaktu. Pro mě je Liberec srdcová záležitost, nemá smysl říkat, že ne.“ Ten kontrast bije do očí. Zatímco Bílí Tygři zatím padají jasně do kolonky největšího zklamání ročníku a tým se topí v krizi, Plzeň naopak příjemně překvapila.

„Vyrostl jsem tam, hrál jsem v Liberci celou kariéru. Nebylo by správné, kdybych to nesledoval. Věřím, že se zvednou, protože tým mají kvalitní. Tam je to nyní spíš o psychice, o tom začít dávat trochu víc gólů,“ pokračoval. Bylo na něm patrné, jak ho trápení libereckých kamarádů tíží. Z rozesmátého vítěze se během vteřiny stal vážně rozmlouvajícím mužem. „Ale jsem samozřejmě rád, že se začalo dařit nám. Proto jsem nyní tady,“ uzavřel výpověď.

Ano, už má jiný úkol. A plní ho náramně.

Nejlepší střelci Plzně

Ludwig Blomstrand 7

Michal Bulíř 6

Martins Dzierkals 6

Jan Schleiss 6 Nejproduktivnější hráči Plzně za posledních 7 duelů

Ludwig Blomstrand 11 (5+6)

Martins Dzierkals 11 (5+6)

Peter Čerešňák 10 (2+8)

Michal Bulíř 7 (4+3)

Gustav Thorell 7 (2+5)