Zranění Černocha? Vary sáhly pro Kracíka: Angažmá z čistého nebe

Neplánoval s tím, že si na konci října stoupně před nadšené fanoušky, kteří mu budou vestoje aplaudovat poté, co pomohl srazit na kolena slavnou Kometu. „Tohle v plánu vůbec nebylo,“ usmál se po výhře 5:3 karlovarský Jaroslav Kracík. Muž, jenž po poslední sezoně už nechtěl pokračovat v nejvyšší soutěži a ročník rozjel jako mentor mladíků v Litoměřicích se díky okolnostem do extraligy vrátil. A nelituje.

Parádní obrat. Nyní si asi vychutnáváte skvělé pocity, že?

„Je to super! Rozehráli jsme to dobře, zpočátku jsme měli víc šancí, jen jsme první třetinu prohráli. Ale trenér nás chválil, říkal, že do toho musíme jít pořád stejně a vyplatilo se to. Z přesilovek jsme naštěstí skóre otočili a pak už jsme to udrželi.“

Statistiky v extralize 604 zápasů 318 (88+230) Statistika ve Varech 6 zápasů 4 (1+3)

Srovnával jste na 2:2 po parádním pasu z hokejky soupeře. Čekal jste to?

„Prohraná bule, já zůstal okolo branky a on mi to najednou nahrál. Asi mu to sjelo, nevím. Ještě jsem se rozmýšlel, jestli budu přihrávat, ale nakonec jsem do zakončení šel sám. Díky bohu za gól.“

Pomohl těm chybám soupeře váš důraz a vetší napadání?

„To si nemyslím. Pak u toho třetího gólu šlo o chybu Alexandera Malleta, který to vyhazoval. Ale byli jsme nabádáni, ať bruslíme, ať se snažíme napadat a myslím, že v konečném důsledku se to vyplatilo.“

Můžete se vrátit trochu zpět ke svému příchodu do klubu, jak to celé vzniklo?

„Zranil se tu Jirka Černoch, a tak se rozhodli posílit. Nabídli mi místo a řekl jsem si, že to zkusím. Uvidíme, jak dlouho tady budu.“

Po minulém ročníku jste po šesti sezonách skončil v Plzni. Bylo tohle extraligové angažmá něco, s čím jste třeba na počátku září trochu počítal, že by mohlo přijít?

„Ne, vůbec, přišlo to z čistého nebe. Vůbec jsem s tím nepočítal. Já po té covidové sezoně nechtěl končit, chtěl jsem ještě hrát. A teď se ozvaly Vary. Radil jsem se i s trenéry. David Bruk mi říkal, ať jdu, že je lepší končit v extralize, než v první lize.“

V Litoměřicích jste měl plnit roli jakéhosi mentora pro mladé hráče, ale asi jste dlouho neváhal, když se ozvaly Vary, že?

„Váhal jsem. Ale váhy se prostě přiklonili k tomu, abych šel. Určitě nelituji.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kometa 5:3. Energie si obratem ve druhé třetině vysloužila tři body.