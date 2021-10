Vítkovice posilují obranu, přichází Solovjov. Stihne už dnes Jágra?

Vítkovice posilují obranu, přichází ruský zadák Alexej Solovjov (27 let). Epizodně hrával KHL za Avangard Omsk, s Vítkovicemi už trénuje. Pokud se stihnou vyřídit formality, mohl by nastoupit už dnes proti Kladnu (17.30).

„Sháníme útočníky, ale chtěli jsme posílit i obranu, takže jsme se rozhodli jej angažovat,“ řekl pro klubový web trenér Miloš Holaň. „Už s námi absolvoval čtvrteční trénink, na kterém jen potvrdil, že má dobrou střelu, dobré bruslení. Má zkušenosti z amerických univerzit, taky z KHL. Na tréninku na ledě vypadá dobře, máme ho i odskautovaného, takže věříme, že bude posilou.“

Alexej Solovjov (188 cm/ 92 kg) hrával v zámořské juniorce, za Atlantu Gladiators nastupoval v ECHL (2019/20). Za Avangard Omsk v sezoně 2020/21 odehrál 13 zápasů (0+3). Pak hrál v nižších soutěžích.

„Příchod nového obránce nic nemění na tom, že nadále sháníme útočníky,“ říká Holaň. „Především centra, protože nám vypadl Flick. Hledáme pořád posilu do ofenzivy, ale zatím se neobjevilo nic, co by nás přesvědčilo. Na útok myslíme stále.“

O jeden měsíc se prodloužil kontrakt s ruským útočníkem Kristianem Afanasijevem (8 zápasů/ 0 bodů).

