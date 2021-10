Frodl v Plzni jako soupeř: Náš výkon mě naštval. Fanoušci ho dojali

Přiznal, že byl až dojatý. Zvlášť, jakmile na konci v plzeňském kotli rozvinuli transparent „Díky za všechno, Frodo!“ a tribuny tleskaly a vyvolávaly jeho jméno. Tři roky tady byl za boha, tentokrát přijel poprvé jako host. Ani když ještě nebylo rozhodnuto, tradiční výkřik „Pusť!“, kdykoli se coby soupeřův gólman dotkl puku, se obešel bez hanlivých dovětků. Ale sám Indiánům rozhodně nedaroval, chytal skvělý zápas, zaskvěl se 29 zákroky.

Dlouho jste byl i v Plzni neprůstřelný, nakonec odjíždíte s porážkou. Co se ve vás odehrává?

„Popravdě jsem dost naštvaný. S výkonem, s jakým jsme přijeli, jsme nemohli pomýšlet na vítězství. Vlastně dvě třetiny jsme to drželi, pak šli do vedení a kvůli zbytečným faulům jsme Plzni umožnili dostat se do hry. Víme, že mají skvělé přesilovky, padlo jim to tam. Ale myslím, že jsme si to tentokrát nezasloužili.“

Kdy se utkání zlomilo?

„Celým naším výkonem. Nehráli jsme vůbec dobře. A pak zbytečným vyloučením, kdy vyrovnali. To je dostalo na koně.“

Jak jste viděl následné situace, kdy si Pardubice vzaly trenérskou výzvu a ani jednou neuspěly?

„První jsem ani nepostřehl, ta druhá? Hráč mě zahákl, nemohl jsem se tam dostat. Neznám přesný výklad, v brankovišti jsem byl, hráč asi úplně ne. Nevím.“

Nechyběla třeba lepší komunikace mezi střídačkou a hráči, co byli na ledě?

„To já nevím. Jak říkám, první gól jsem neviděl, při druhém mě hráč zahákl. To smysl mělo.“

Jaké bylo chytat v Plzni poprvé po letním odchodu?

„Moc jsem se těšil, zažil jsem tady tři krásné roky. Chtěl jsem hrozně moc vyhrát. Bohužel se nepodařilo, ale chci poděkovat fanouškům za potlesk na konci, byl jsem z toho až dojatý. Jsem rád, že na mě nezapomněli. Potvrdilo to vztah, jaký jsme spolu měli.“

Proti Plzni jste držel 110 minut čisté konto. Cítil jste obzvláštní motivaci?

„Chtěl jsem se ukázat, to je jasné. Jako každý hráč, který nastoupí proti svému bývalému týmu. Ale bylo to zdravé naštvání. Já necítím zášť, odešel jsem sám, nebylo to tak, že bych končil po něčem špatném, V tom je to taky jiné. Utkání bylo hezké, moc fanouškům děkuju.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:52. G. Thorell, 50:35. Dzierkals, 54:07. Blomstrand Hosté: 46:19. Říčka, 58:26. Paulovič Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, F. Suchý – Kantner, Kodýtek (A), M. Lang – P. Musil, F. Přikryl, Adamec. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Ondráček, Rampír Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4210 diváků