Potřetí za nula! Ocelový komplex zase udusil Motor. Rozhodl zázrak Hrňa

Jeden zápas bez vstřelené branky? Stane se. Že to přijde proti stejnému soupeři za čas podruhé? Dobře, možná náhoda. Ale potřetí? To už na nepřízeň štěstěny hokejisté Motoru hodí jen těžko. Oceláři dokázali České Budějovice vymazat z ledu ve třetím vzájemném duelu v řadě. Neprůstřelnost jejich gólmanů trvá v těchto zápasech už více než 197 minut.

V pátek udržel čisté konto Marek Mazanec. Ten mimochodem za poslední tři utkání inkasoval jedinkrát. Proti Motoru se úplně předřít nemusel, vždyť na něj za celý večer doletělo jen 17 ran. „Těžko jsme se dostávali přes střední pásmo a jejich silné beky. Proto bylo málo střel. To nám hodně chybělo, tlak do brány nebyl takový. Rozhodl jediný gól. Třinec ukázal, proč má na přesilovce třicet procent využití, což je neuvěřitelné,“ povídal domácí útočník Ondřej Slováček.

Ano, útočník. Slováček, za normálních okolností obránce, totiž při marodce v ofenzivních řadách zaujal místo mezi forvardy. A nevedl si vůbec zle. „V mládeži jsem spoustu let hrál v útoku, takže až taková změna to pro mě nebyla. Je to jak lyžování, to se nezapomíná,“ usmál se.

SESTŘIH: České Budějovice - Třinec 0:1. Mistrovi stačil k výhře na jihu Čech jediný gól Hrni

Jedinou gólovou radost prožil hostující Erik Hrňa, který v přesilovce propálil dělovkou Dominika Hrachovinu. Početní výhody jsou ničivou zbraní Ocelářů. Každý soupeř přitom ví, jak je Třinec hraje. Není to nijak komplikovaný vzorec. Puk na modré čáře dostane Milan Doudera a rozdá ho buď doleva na Martina Růžičku, nebo doprava na Erika Hrňu. Ti rovnou střílí.

Případně puk pošlou středem, jenže to tentokrát nešlo. „Hned v první přesilovce jsme si všimli, že křížné pasy jsou zavřené, že to musíme hrát svrchu. Sehráli jsme to výborně, a padlo to tam,“ radoval se Hrňa, pro kterého to byl už devátý zářez v ročníku. Na ledě přitom v průměru tráví pouze 13 minut na utkání.

Zdobí ho zejména nadpozemská úspěšnost střelby 38 procent! I kdyby čapnul puk do levé ruky a fláknul ho kamsi na tribunu, ten by se v jeho současné formě stejně odrazil tak, že by nakonec skončil v brance. „Teďka mi to tam prostě padá, nijak to ale neberu. Teď dávám góly já, příště může kdokoli jiný. Tým máme kvalitní. Hlavně ať máme bodíky a držíme se nahoře v tabulce,“ culil se.

Spokojený byl také jeho trenér Václav Varaďa. „Bylo to o jedné přesilovce, kterou jsme proměnili. Pak jsme to solidně odbojovali a odbránili. Chtěl bych klukům poděkovat za výkon, byl to hodně vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že to nebude snadný duel, což se potvrdilo. Byli jsme trpěliví, hráli jsme poctivě. Mělo to nádech play off.“

Se svým protějškem souhlasil taky kouč Motoru Jaroslav Modrý. „Jak říkal Vašek, oni hráli takový play off hokej, hodně zodpovědný. Nám chybělo trochu štěstí, nedali jsme tam to koření. Když nedáte gól, těžko můžeme vyhrát. Soupeř hrál výborně organizovaně. Ne nadarmo Třinec poslední dva ročníky vyhrál extraligu,“ dodal.