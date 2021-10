Liberecký kat Jergl: V Hradci máme nejlepší atmosféru za tři roky

Po kapitánovi Radku Smoleňákovi si vychutnal druhé nejhlasitější ovace. Jak by ne, Aleš Jergl dvěma brankami sestřelil Liberec, obě trefy navíc byly exkluzivní. První i druhý gól připravil Kevin Klíma, první zadovkou, druhý křižnou přihrávkou v přesilovce. Radost těch dvou pak byla nakažlivá. „Máme své signály, svá slova, která používáme. Paráda, dneska to vyšlo,“ culil se Jergl po výhře 4:1.

V posledních zápasech jste mluvili o tom, že musíte zlepšit nástup do utkání. Bylo to proti Liberci lepší?

„Bylo i nebylo. Je to trochu lepší, ale pořád na tohle musíme myslet. Je to hrozně důležité.“

Vy jste se prosadil jako druhý po geniální zadovce Kevina Klimy. Pak jste přidal i druhou trefu. Obě branky jste spolu bouřlivě oslavovali. Nacvičené věci?

„Říkáme si to pořád, že to v téhle pozici, pokud to máme takhle nachystané, zkusíme udělat. Máme nějaký signál, nějaké slovo, které si řekneme a dneska se to podařilo. Dali jsme z toho gól. Celkově náš útok s Kevinem a Jordim (Jordanem Perretem) funguje, snažíme se makat na tréninku. Zlepšovat se v každém momentu, hrát na puku a být každý zápas lepší.“

Liberec do toho šel, hrál hodně fyzicky. Byli jste připraveni, že to může nastat?

„Máte pravdu, dneska to byl náročný hokej. Liberec není na optimální vlně, a tak se snaží dělat vše pro to, aby se tam zase dostal. Ale my jsme rádi, že jsme je udrželi tam, kde jsou. Říkali jsme si, ať se nenecháme vyprovokovat, ale párkrát se nám to nepodařilo. Ale to jsou emoce, k hokeji patří.“

Mountfield HK - Liberec: Pěkná souhra končí brankou Jergla, 2:0

Vy jste v posledním čtvrtfinále padli s Libercem 0:4. Oslavy byly divoké, promítl se do nich i pocit malé pomsty?

„Ano, jsme za to velmi rádi, to bylo vidět. Proti takovému týmu. I když je tam, kde je, tak to vůbec nic neznamená. Liberec je určitě tým do předních pozic. Bohužel pro ně, teď se jim nedaří. Ale pro nás je zásadní, že máme další tři body.“

Vnímali jste před utkáním rozpoložení soupeře?

„Vnímali jsme to, ale řekli jsme si, že musíme hrát tak, jak si řekneme. Když to plníme od A do Z, tak to na ledě jde vidět, funguje to.“

Atmosféra, která prostupuje celkovou atmosféru okolo klubu, je hodně nahoře. Cítíte, že od vašeho příchodu jste na tom teď nejlépe?

„Můžu říct, že jo. I první sezona byla dobrá, tu druhou bohužel ovlivnila pandemie. Ale nyní jsme všichni hrozně rádi, že fanoušci chodí a fandí nám. Nás to opravdu žene strašně dopředu. I v rámci kabiny teď panuje pohoda, určitě.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 4:1. Tygři se dál trápí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:43. Perret, 14:08. Jergl, 38:42. Jergl, 55:18. Smoleňák Hosté: 20:51. Filippi Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Kalina, Jank – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Jan Veselý. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Melancon, Vitásek, M. Ivan, M. Rosandić, Štibingr, Derner – Klepiš, Filippi, M. Zachar – Gríger, A. Najman, Birner (A) – Ordoš, P. Jelínek (C), J. Vlach – Klapka, J. Šír, A. Dlouhý – Faško-Rudáš. Rozhodčí Šír, Ondráček – Pešek, Malý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 141 diváků

