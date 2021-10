Dynamo dojelo na esport, Plzeň otočila po trestech za trenérskou výzvu

V úvodním kole padla Škodovka v Pardubicích 0:4, jenže po vstupu do druhé čtvrtiny základní části to je úplně jiný tým, než ten rozharašený stroj ze začátku ročníku. Ukazuje svou sílu, umí obracet zápasy. Východočechům se navíc na plzeňském ledě dlouhodobě nedaří. Naposledy tam loupili v prosinci 2012. Neuspěli ani tentokrát, byť Východočeši bodovali osmkrát po sobě, z toho jen jednou prohráli v prodloužení s Olomoucí, naposledy vyšly naprázdno 26. září v Hradci Králové.

Na západní frontě nezačali vůbec dobře, ale přesná rána z opakovačky Roberta Říčky je poslala do vedení a trochu nečekaně nejlepšímu střelci extraligy zajistila už dvanáctou trefu v této sezoně a Dominik Frodl držel proti bývalému týmu víc než pět třetin nulu. Pak se to zvrtlo.

V Plzni se po zdánlivě nenápadném vyloučení Adama Musila za hrubost začaly dít věci. Indiáni přesilovku po minutě využili po dorážce Gustafa Thorella. Situace byla nepřehledná a pardubická střídačka poprvé využila coaches challenge. Rozhodčí byli s přezkumem celkem rychle hotoví. Následoval další trest a za 43 vteřin už vedla Plzeň.

„Vždycky je to padesát na padesát. Máte deset sekund na rozhodnutí, jdete do rizika. Zkusili jsme to, nevyšlo to, nedá se nic dělat. Je to poučení do dalších zápasů, budeme moudřejší,“ povídal pardubický asistent trenéra David Havíř. Střídačce hostů jistě nepomohlo, že se gólové situace neopakují na kostce nad ledem. „Máme videokouče, se kterým komunikujeme, jestli ano, ne, na rozhodnutí zbývá chvilka, zda si challenge vzít,“ vracel se.

Dynamo si vyžádalo přezkum i po druhé inkasované brance, protože u tyčky došlo ke kontaktu Tomáše Mertla s Frodlem. Ten by se nestačil přemístit proti ráně Martinse Dzierkalse, ani kdyby měl na bruslích péra, tentokrát se zkoumalo o poznání déle, ale se stejným výsledkem jako v prvním případě. Pardubice pak automaticky dostaly dvojitý menší trest za zdržování hry, při kterém přišel třetí a nakonec rozhodující zásah z hole Ludwiga Blomstranda.

„To jsem nevěděl, že mají dostat čtyři minuty, ale byl jsem mile překvapený. Zatím nám přesilovky vycházejí, snažíme se situace i měnit podle toho, jak soupeř brání a přistupuje k nám.,“ usmíval se obránce Peter Čerešňák, který chodil na led s první přesilovkovou sestavou. Ta zápas třemi trefami rozhodla. K vítězství pomohly Plzni i dvě trenérské výzvy Pardubic.

„Člověk na ledě pořádně nevidí, jestli třeba stojí hráč v brankovišti nebo brání gólmanovi. Čekal jsem na střídačce, co se bude dít, ale dopadlo to dobře pro nás. Věděli jsme, jaký je Dominik Frodl, že má formu. Snažili jsme se pořád držet naší hry, tlačit se před něj a stavět se před něj, aby neměl takový komfort. Podařilo se nám to až při těch přesilovkách. Chvíli to trvalo, ale nakonec jsme to dokázali,“ dodal slovenský bek.

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 3:2. Góly padaly až ve třetí třetině. Rozhodly domácí přesilovky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:52. G. Thorell, 50:35. Dzierkals, 54:07. Blomstrand Hosté: 46:19. Říčka, 58:26. Paulovič Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, F. Suchý – Kantner, Kodýtek (A), M. Lang – P. Musil, F. Přikryl, Adamec. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Ondráček, Rampír Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4210 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE