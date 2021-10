Debata bez fanoušků... Čajánek před zimákem vysvětloval, kam míří Zlín

Fiasko. Naštvaní fanoušci hokejového Zlína si chtěli s vedením vyříkat, kam vedou klub a proč. Jenže se nesešli. Navrhovali nedělní termín, dvě hodiny před utkáním s Kometou. Ten se ale šéfům nehodil, i z bezpečnostních důvodů trvali na sobotním poledni. Výsledek? V sobotu poslouchala primátora města Jiřího Korce a spol. sotva dvacítka lidí, v neděli nedorazil mezi příznivce před stadion nikdo. Zhruba čtyři desítky podporovatelů posledního celku extraligy se před zraky policie záhy rozešly, aniž by daly jakkoliv najevo své názory. Bublina splaskla.

Sobotní debata trvala zhruba hodinu. Dorazil na ni pán s pejskem, zastavili se kolemjdoucí, pár adolescentů... Žádná ostrá demonstrace kotle. Nic, co by mělo vedení Beranů znejistit.

Funkcionářský aparát byl široký. Přišli i hráči Okál, Gazda, Kubiš, trenéři Jenáček, Hamrlík, Rob. Plus tři jednatelé Štětkář, Marušák, Kamas, primátor Korec, sportovní manažer Kotásek.

Nejvíc mluvil Petr Čajánek , trojnásobný mistr světa. V klubu je stále aktivnější, už není jen koučem přípravky a asistentem manažera mládeže. Dostal se k áčku jako trenér individuálních dovedností. Politici, kteří stojí v čele organizace, se jím šikovně zaštítili.

Je jasné, že proti oblíbenci Čajánkovi fanoušci nepůjdou, jeho slovům věří. Je pro ně zárukou práce, odhodlání. „Jsme na jedné lodi. Pracujeme společně, od mládeže, po A-tým až po vedení klubu. Vždy tomu tak nebylo a vedla k tomu dlouhá a těžká cesta. Nečekejme však, že zítra bude vše jinak. S minulostí již nic neuděláme, je potřeba se dívat do budoucnosti. Nikdo není se současným stavem spokojen. Jsme ochotni pracovat i s rizikem, že budeme neúspěšní, ale budeme usilovně a všichni společně pracovat až do konce sezony,“ prohlásil v diskuzi šestačtyřicetiletý Čajánek. „Víme, jak je situace vážná a snažíme se ji neustále řešit,“ ujistil Korec, první muž města.

Všichni přítomní volili podobná slova. Klub je prý soudržný a maká se naplno na zlepšení neutěšeného stavu. Jestli ale není pozdě... „Nepřijde žádný spasitel, který mávnutím kouzelného proutku vše změní. Ať už do vedení nebo kabiny. Současný tým, který podle možností na hráčském trhu vhodně doplníme, má na to, aby se postupně zlepšoval. Na to potřebují nejen hráči, ale celý klub širokou podporu,“ řekl za jednatele Patrik Kamas.

Čajánek poprosil příznivce o podporu, pozitivní emoce. „Vyzýváme všechny, aby se v těžké době přidali k nám, neboť potřebujeme důvěru. Nečekají nás jednoduché časy a momenty, ale disharmonie mezi námi k ničemu nepovede. Klub v současné době stojí zcela jednotně, aby se podařilo napravit chyby a všechny tři důležité soutěže včetně mládežnických extralig se zachránily,“ řekl do pléna bývalý útočník. „Podpora fanoušků při zápase se Spartou byla fantastická, byla radost být na tribuně,“ dodal.

První posila z Lotyšska

První posilou týmu je urostlý lotyšský obránce Roberts Mančics (26), který by mohl nastoupit už v pátek ve Vítkovicích. V Dinamu Riga naskočil v této sezoně do dvou utkání, v nichž nebodoval. V KHL odehrál stovku zápasů, má zkušenosti i z druhé norské ligy.

Trenér Luboš Jenáček ví, že je před ním a jeho realizačním týmem velká šichta. „Není to o tom, že se za týden, čtrnáct dní změní obraz hry. Kluci nehrají svůj nejlepší hokej, ale nadechli se. Bohužel nás trápí kondice, zranění, už i psychika, ale jdeme krůček po krůčku. Ve Zlíně hrál můj otec, poté bratr. Dělal jsem zde první hokejové krůčky, je to moje rodné město, mám tady rodiče. Chci zlínskému hokeji pomoci a jsem na jedné lodi společně s hráči a vedením. Víme, že to bude hodně těžké, ale chceme bojovat. Jsme odhodláni a věřím, že se k nám fandové v této době neotočí zády,“ uvedl osmačtyřicetiletý kouč, jenž si musí nechat zajít chuť na útočníky Matěje Chalupu a Tomáše Záborského. Oba nabídku Zlína odmítli.

Zástupci klubu však hledají dál. Údajně mají připraveny finance na dva špičkové, rozdílové forvardy...

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE