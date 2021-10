Plzeň oškubala Kohouty. Ale Krejčí je jinde, ocenil soupeře Kodýtek

Předchozí čtyři zápasy s Olomoucí jste prohráli. Neměli jste s ní dobré zkušenosti. V čem tentokrát byla jiná?

„Těžko říct. Myslím, že to nebyla taková Olomouc, jak jsme zvyklí, co vždycky bývá. Spíš jsme čekali, že budou hodně bránit, což nepřišlo. Taky jsme dali rychlý gól, možná to bylo i tím, že se s tím snažili něco udělat.“

Hodně času jste na ledě strávili proti Davidu Krejčímu a jeho formaci. Jak se bránili?

„No, nic moc tedy… (směje se) Zrovna mě v první třetině na modré čáře krásně obhodil. Je radost se na něj dívat, je úplně jinde, než ostatní hráči tady. Jsem rád, že si proti němu můžu jen zahrát nebo stát proti němu na buly. Je to skvělá zkušenost, že takový hráč proti mně nastoupí.

Byl záměr, že jste na jeho lajnu chodili?

„Ani ne. Nevím o tom, nic nám o tom neříkali. Asi to tak prostě vycházelo, že jsme na ně vždycky šli. A nebylo to jednoduché.“

Dali jste rychle první gól. Jak to bylo důležité?

„Myslím, že úvodní trefa hned při druhém střídání nám hodně pomohla. Oni to potom trošku otevřeli a jenom nebránili. Byla to strašně důležitá branka. Zvlášť s nimi to bývá vždycky strašně těžké, když ten gól nedáte nebo dokonce nějaký dostanete.“

Druhý gól jste dal téměř stejným způsobem a ze stejného místa jako Ludwig Blomstrand při úvodní trefě. Byl jste si jistý, že budete pálit?

„Nejdřív mě napadlo, že budu přihrávat. Potom jsem tam spoluhráče nějak neviděl, z toho důvodu jsem se rozhodl střílet. Naštěstí to tam padlo. A jsem rád.“

Jediná kaňka možná je, že Miroslav Svoboda přišel minutu a půl před koncem o čisté konto. Kdo se mu pak nejvíc omlouval?

„Omluvy jsem nezaznamenal, ale pět nebo sedm minut do konce tam někdo řekl: ‚Pojďme pomoct Mírovi.‘ V tu chvíli jsem tušil, že asi dostaneme gól, v poslední minutě nebo posledních dvou. Povídal jsem to Mertlíkovi (Tomáš Mertl) a najednou to tam na konci spadlo. Možná jsme to zakřikli, ale tohle se nesmí stávat. Kdyby to bylo o gól, zase jim dáme šanci to dorovnat. Nemůžeme se ohlížet na to, že to bylo 6:0, musíme hrát pořád stejně až do konce, takové ty kecy, pomoct Mírovi, to vůbec. Soustředit se na to a hrát svůj hokej.“

Vnímáte diváckou kulisu? Hrajete dobře, nepřišly však ani tři tisícovky…

„To mrzí každého, ale nic s tím neuděláme. My hrajeme hokej, tohle asi neovlivníme. Naše práce je odvést co nejlepší výkon na ledě a doufáme, že se to změní. Jsme vždycky rádi, když přijde co nejvíc lidí, tohle však je otázka spíš na někoho jiného.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:49. Blomstrand, 16:22. Kodýtek, 21:39. Blomstrand, 27:04. P. Musil, 50:15. Bulíř, 52:14. F. Suchý Hosté: 58:37. Olesz Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, Kodýtek (A), F. Suchý – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Hosté: J. Sedláček (22. Lukáš) – Ondrušek, Škůrek, Rašner, T. Černý, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí, Klimek – Ostřížek, J. Knotek (C), Kucsera – Burian, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Navrátil. Rozhodčí Pražák, Úlehla – Špůr, Votrubec Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2852 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 17 11 2 3 1 58:32 40 2. Mountfield 16 9 3 0 4 48:31 33 3. Pardubice 17 8 4 1 4 56:40 33 4. Plzeň 17 9 1 2 5 57:46 31 5. Sparta 16 6 3 4 3 58:50 28 6. M. Boleslav 17 8 1 2 6 44:38 28 7. Olomouc 15 6 4 0 5 35:33 26 8. Č. Budějovice 17 8 0 2 7 50:51 26 9. Brno 17 5 4 1 7 52:53 24 10. Liberec 17 6 0 4 7 33:45 22 11. K. Vary 17 6 0 2 9 50:51 20 12. Litvínov 17 5 1 2 9 45:54 19 13. Vítkovice 14 5 2 0 7 25:38 19 14. Kladno 17 2 3 3 9 45:65 15 15. Zlín 17 1 1 3 12 32:61 8 Generali Play-off

Plzeň - Olomouc: Kodýtek trefil horní růžek Sedláčkovy branky, 2:0

Plzeň - Olomouc: Skvělý nástup domácích! Hned v úvodu se trefil Blomstrand, 1:0

Plzeň - Olomouc: Blomstrandovi to střílí! Ranou mezi betony Sedláčka zvýšil na 3:0

Plzeň - Olomouc: Dorážející Musil našel mezírku mezi betony Lukáše, 4:0

Plzeň - Olomouc: Debakl. Přesilovkovou souhru zakončil do odkryté klece Bulíř, 5:0

Plzeň - Olomouc: V hosutjící brance skončilo i nepovedené zakončení Suchého, 6:0